NOVO RELATO

'Levei oito camisinhas, mas foi broxante', diz jovem que deixou amigo para trás em trilha

Thayane Smith afirmou que subiu ao Pico Paraná com intenção de "relaxar meu corpo" com Roberto, mas isso não aconteceu

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:33

Thayane Smith Crédito: Reprodução

Thayane Smith, que ganhou notoriedade após deixar o amigo Roberto Farias Thomaz durante uma trilha no Pico Paraná, no Réveillon, voltou ao centro das discussões nas redes sociais. Um novo vídeo divulgado por ela, no qual revisita momentos da viagem que terminou com o desaparecimento do rapaz por cinco dias, voltou a repercutir.

Na gravação, Thayane conta que decidiu subir a montanha para relaxar e revelou ter levado oito preservativos para o acampamento. Segundo ela, a experiência não correspondeu às expectativas e acabou sendo, em suas palavras, “totalmente broxante”. A jovem chegou ainda a levantar a possibilidade de Roberto ser virgem.

“Não vou mentir: eu fui com o intuito de relaxar meu corpo. Mas foi totalmente broxante. Em nenhum momento ele chegou com safadeza para cima de mim. Não tentou me atiçar nem nada”, declarou.

Ela também comentou sobre brincadeiras feitas por internautas a respeito do assunto. “Em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele: ‘Ah, o Roberto subiu com camisinha no bolso. Não sobrou nada pro betinha, só desceu com uma camisinha no bolso’. E quem subiu e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. (...) Não foi à toa que eu levei oito camisinhas”, explicou.

O vídeo dividiu opiniões e gerou debates entre usuários das redes sociais. Uma internauta comentou: “Amiga, de repente, ele só não sentiu vontade em você mesmo”. Outra ironizou: “Alguém deve de ter dito a ela assim: estão formando o elenco da fazenda, você será: a menina que deixou o amigo pra trás”. A jovem ainda foi chamada de "sem noção".

Relembre

No fim de dezembro de 2025, a amazonense Thayane Smith, de 19 anos, e o amigo Roberto Farias Thomaz, também de 19 anos, subiram o Pico Paraná, o ponto mais alto do Sul do Brasil, com a intenção de ver o nascer do sol na virada de ano. Na descida da trilha, porém, os dois se separaram: Thayane seguiu adiante, enquanto Roberto ficou para trás e acabou desaparecendo. O rapaz ficou cerca de cinco dias na mata até conseguir chegar sozinho à base da montanha, caminhando dezenas de quilômetros e sendo encontrado com vida em 5 de janeiro, o que mobilizou equipes de resgate e repercutiu nacionalmente.