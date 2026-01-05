Acesse sua conta
Amiga que deixou jovem para trás em trilha chora e revela que saiu de casa: 'Medo de fazerem maldade comigo'

Ela pediu desculpas para família do rapaz

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:34

Thayane Smith
Thayane Smith Crédito: Reprodução

A jovem que acompanhava Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, na trilha do Pico do Paraná, afirmou que errou ao seguir em frente e deixar o amigo para trás durante a descida da montanha. As declarações de Thayane Smith foram feitas após o rapaz ser encontrado com vida, cinco dias depois de desaparecer na região.

Em entrevista ao SBT, ela chorou ao falar da repercussão do caso e afirmou ter recebido ameaças. “Eu fiquei até com medo de ficar no meu prédio, de as pessoas fazerem maldade comigo”, afirmou. Segundo ela, a decisão foi buscar um local onde se sentisse protegida. “Falei, vou para fazenda Pico Paraná, lá têm câmeras, família, policiais, bombeiros, não vão fazer nada comigo. Eu vim buscar segurança”.

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos
Roberto Farias Thomaz
Thayane Smith
Posts de Thayane Smith chamaram atenção
Roberto Farias Thomaz desapareceu em trilha
Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos

A jovem disse que, apesar do medo e de pensamentos negativos ao longo dos dias de busca, acreditava que Roberto seria localizado com vida. Segundo ela, o jovem foi encontrado bastante debilitado. “Eu acreditava que ia estar fragilizado. Ele foi encontrado muito magro, emagreceu demais”, afirmou.

Ela também admitiu que desrespeitou uma regra conhecida entre trilheiros. “Aprendi essa lição, já sabia, mas desrespeitei essa regra entre os trilheiros. Nunca mais irei fazer isso, dou minha palavra”, declarou. Em outro momento, assumiu a responsabilidade pela decisão. “Se eu não tivesse feito, nada disso tinha acontecido”, lamentou, dizendo que eles tinham planos para os primeiros dias do ano, que não se concretizaram. "A gente tinha planos pro dia 2, dia 3, tomar banho de cachoeira, música eletrônica, nada disso aconteceu porque eu pequei, errei, de deixar ele para trás". 

A jovem pediu desculpas à família de Roberto e às pessoas mobilizadas pelas buscas, afirmando que o episódio serviu como aprendizado. “Peço muitas desculpas por ter causado esse transtorno todo para família e vocês que se sensibilizaram”, disse. Ela também afirmou que espera que Roberto conte, em breve, o que viveu durante os dias em que esteve perdido. “Graças a Deus ele foi encontrado e vai contar história dele, do que aconteceu, da boca dele”.

Roberto desapareceu no dia 1º de janeiro, durante a descida do Pico do Paraná, após passar a virada do ano no local. Ele foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5), depois de caminhar mais de 20 quilômetros sozinho até chegar à localidade de Cacatu, em Antonina, onde pediu ajuda em uma fazenda.

Após ser localizado, o jovem foi encaminhado para atendimento médico. Em vídeo divulgado pela família, Roberto afirmou que estava com escoriações pelo corpo, havia perdido os óculos e estava sem botas, mas disse que estava bem.

Resgate

Segundo os bombeiros, Roberto conseguiu sair da mata por conta própria. Ele caminhou mais de 20 quilômetros sozinho até chegar à localidade de Cacatu, em Antonina, onde encontrou uma fazenda e pediu ajuda.

O jovem foi acolhido no local e, depois, encaminhado para um hospital da região para avaliação médica. Em vídeo divulgado pela família, Roberto afirmou estar com escoriações pelo corpo, sem os óculos e sem botas, mas disse que estava bem e consciente.

