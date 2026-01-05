OPERAÇÃO DE RESGATE

Jovem que desapareceu em trilha no Pico Paraná após ser deixado por amiga é encontrado

Família de Roberto Farias Thomaz fez informe

Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:04

Roberto Farias Thomaz Crédito: Reprodução

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foi encontrado com vida após dias desaparecido durante uma trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada por meio de uma foto publicada pela família nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (5).

A mensagem informa: “Encontramos o Roberto! Ele está vivo, está bem e estamos já encaminhando pro hospital!”. O comunicado também agradece o apoio recebido durante os dias de buscas. “Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar! Obrigado pelas orações”, diz o texto.

Família fez publicação comunicando Crédito: Reprodução

Roberto estava desaparecido desde a manhã da última quinta-feira (1º), após realizar uma trilha na região. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, voluntários e montanhistas experientes, além de gerar grande repercussão nas redes sociais.

Jovem desapareceu em trilha no Pico Paraná 1 de 5

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde do jovem, nem informações adicionais sobre as circunstâncias em que ele foi localizado. A expectativa é de que novas atualizações sejam repassadas pelas autoridades ou pela família após o atendimento médico.