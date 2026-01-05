Acesse sua conta
Jovem que desapareceu em trilha no Pico Paraná após ser deixado por amiga é encontrado

Família de Roberto Farias Thomaz fez informe

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:04

Roberto Farias Thomaz
Roberto Farias Thomaz Crédito: Reprodução

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foi encontrado com vida após dias desaparecido durante uma trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada por meio de uma foto publicada pela família nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (5).

A mensagem informa: “Encontramos o Roberto! Ele está vivo, está bem e estamos já encaminhando pro hospital!”. O comunicado também agradece o apoio recebido durante os dias de buscas. “Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar! Obrigado pelas orações”, diz o texto.

Família fez publicação comunicando
Família fez publicação comunicando Crédito: Reprodução

Roberto estava desaparecido desde a manhã da última quinta-feira (1º), após realizar uma trilha na região. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, voluntários e montanhistas experientes, além de gerar grande repercussão nas redes sociais.

Jovem desapareceu em trilha no Pico Paraná

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos por Reprodução
Roberto Farias Thomaz por Reprodução
Thayane Smith por Reprodução
Posts de Thayane Smith chamaram atenção por Reprodução
Roberto Farias Thomaz desapareceu em trilha por Reprodução

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos por Reprodução

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde do jovem, nem informações adicionais sobre as circunstâncias em que ele foi localizado. A expectativa é de que novas atualizações sejam repassadas pelas autoridades ou pela família após o atendimento médico.

As buscas no Pico Paraná vinham sendo realizadas em áreas de mata fechada e de difícil acesso, com apoio de diferentes equipes especializadas.

Trilha Pico Paraná

