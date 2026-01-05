Acesse sua conta
Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Rapaz está desaparecido há cinco dias no Pico Paraná

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:00

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz
Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz Crédito: Reprodução

A jovem Thayane Smith, que acompanhava Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, na trilha do Pico Paraná, afirmou que decidiu seguir em frente e deixar o amigo para trás por considerar que aquele ritmo fazia parte do seu “estilo de vida”. A declaração veio à tona após o desaparecimento do jovem, que não é visto desde a manhã de quinta-feira (1º), quando desapareceu na trilha, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em entrevista à Record, Thayane reconheceu que acabou deixando Roberto para trás. “Quem faz trilha, é trilheiro, aventureiro, tem essa regra de ir junto e voltar junto, nunca deixar o parceiro para trás. Aí que está o porém, sei que errei nisso, eu assumo meu erro”, afirmou.

Segundo o relato, durante o trajeto, corredores passaram pelo local e ela decidiu acompanhar o ritmo deles. “Vi que o passo deles era muito rápido, iam rápido andando, e pensei: ‘nossa, é meu ritmo’, porque esse é meu estilo de vida desde criança”, disse. Ela contou que avisou Roberto antes de seguir. “Falei ‘Roberto, você está muito devagar, posso passar na sua frente?’. Passei na frente dele e comecei a pegar o pique dos corredores”.

Jovem desapareceu em trilha no Pico Paraná

Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos por Reprodução
Roberto Farias Thomaz por Reprodução
Thayane Smith por Reprodução
Posts de Thayane Smith chamaram atenção por Reprodução
Roberto Farias Thomaz desapareceu em trilha por Reprodução
1 de 5
Thayane Smith e Roberto Farias Thomaz faziam trilha juntos por Reprodução

As falas da jovem ganharam ainda mais repercussão após a circulação de vídeos publicados por ela nas redes sociais desde o início da trilha. Nos registros, Thayane aparece ao lado de Roberto e de outras pessoas, inclusive em um ônibus, comentando que passariam a virada do ano acampados na montanha.

Em um vídeo publicado no dia 1º de janeiro, ela relata a dificuldade do percurso. “Falaram que era 5, 6 horas de viagem. Se passaram 4 horas e chegamos na metade”, afirma. A partir dessa gravação, Roberto não volta a aparecer nas imagens divulgadas.

Em outro registro, Thayane alerta para os riscos da trilha. “A trilha é muito difícil. Isso aqui é pra disposição, pra quem é aventureiro. É a nossa vida em risco”, diz. Em vídeos seguintes, no entanto, ela aparece sorrindo já no topo do Pico Paraná, descrevendo “vistas lindas” e o “nascer do sol do maior pico do Sul”.

Após o início das buscas, publicações feitas pela jovem chamaram atenção. Em um story, ela escreveu: “Interrogações, investigações, eita 2026 kkkkk. Feliz Ano Novo”, acompanhado de emoji de risada. Em outra postagem, afirmou: “Aprendizado, nunca mais andar com alguém que não é experiente em trilhas, não é seu estilo de vida e não tem pique para isso”.

Sobre o desaparecimento, Thayane disse que aguarda o trabalho das equipes de resgate. “Não podemos fazer nada, né? É manter o equilíbrio e esperar os profissionais, os bombeiros, darem o resultado final e fazerem o trabalho deles”, declarou. Ela também afirmou: “A minha intuição é que podem encontrar ele, mas muito, muito, muito fraco. Muito fragilizado”.

Buscas continuam

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta segunda-feira (5), a partir das 7h, em áreas de mata fechada e de difícil acesso no Pico Paraná. Segundo a corporação, Roberto e a amiga iniciaram a subida na tarde do dia 31 de dezembro. Durante o trajeto, o jovem teria passado mal e vomitado algumas vezes.

A dupla chegou ao topo por volta das 4h da manhã de quinta-feira e encontrou outros dois grupos no local. Cerca de duas horas depois, começaram a descer acompanhados de um dos grupos, mas pararam em determinado ponto da trilha. Posteriormente, o outro grupo passou pelo local onde Roberto teria ficado, mas não o encontrou.

A Polícia Civil investiga o caso, enquanto as equipes de resgate seguem mobilizadas.

Família pede cautela

Familiares de Roberto pediram cautela diante das acusações e especulações nas redes sociais. Em publicação, o primo Raul Farias Batista afirmou que o foco deve permanecer nas buscas. “O foco não pode ser esse. A Polícia Civil já está investigando o caso e confiamos no trabalho deles. Temos fortes motivos para acreditar que o Betinho está ‘apenas’ perdido e com vida no meio da mata”, escreveu.

A família criou uma página oficial para centralizar informações e alertou sobre perfis falsos, publicações inverídicas e pedidos de doações indevidos em nome do jovem.

