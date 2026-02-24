Acesse sua conta
Cão que estava há mais tempo em abrigo é adotado após dez anos de espera por uma família

Gordo foi acolhido no abrigo de animais em 2016 e ganhou um novo lar no início deste mês

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 22:07

Cãozinho Gordo, o mais antigo em abrigo, é adotado e ganha uma família
Cãozinho Gordo, o mais antigo em abrigo, é adotado e ganha uma família Crédito: Divulgação

Nunca é tarde para encontrar o amor e o cãozinho Gordo é a prova disso. O animal, que estava a quase dez anos na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) da Prefeitura de São Paulo, foi adotado no último dia 8. Gordo era o cachorro que estava há mais tempo no centro a espera de um novo lar.

De acordo com informações da Prefeitura de São Paulo, ele foi acolhido no dia 8 de agosto de 2016, na região de Sapopemba, na Zona Leste da capital paulista. Desde então, não conseguiu ser adotado, mesmo participando de todos os eventos de adoção do centro. Chegou a ser mascote da "Semana Animal", em 2023, mas não encontrou uma família.

Conheça o cão Gordo

Mas, poucos dias antes do Carnaval, a engenheira Luísa Mendes Heise, de 25 anos, visitou o centro e se encantou pelo animal. "Eu já queria adotar um cachorro e fui com minha mãe à Cosap depois de ler uma matéria em um jornal sobre um evento de adoção. Lá, eu vi o Gordo. Foi amor à primeira vista. Achei ele muito fofo e fiquei tocada por saber que estava há tantos anos esperando por um novo lar. Pensei que seria bonito dar a ele um final de vida em uma casa e incorporá-lo à nossa família”, contou.

Nem a artrite e a dificuldade para andar diminuíram a alegria do cãozinho ao conhecer a nova tutora. “Eu olhei para ele de longe, enquanto os outros cachorros vinham saltitantes. Quando cheguei perto, ele levantou e veio até mim, mancando, para pedir carinho. Aquilo me ganhou. Ele me escolheu", afirmou Luísa.

A adaptação de Gordo ao novo lar não demorou muito. "Nos primeiros dias, não queria sair da cozinha. No terceiro ou quarto dia, decidiu que podia ficar na sala também e escolheu o melhor lugar para se acomodar", revelou.

Gordo era um dos 290 animais abrigados no centro. Desse total, 72 são idosos. A adoção de cachorros mais velhos exige atenção especial, especialmente em relação a saúde, alertam os profissionais da Cosap.

Porém, animais com idades mais avançadas costumam apresentar comportamento mais estável, menor nível de agitação e maior facilidade de adaptação à rotina da casa.

Tags:

