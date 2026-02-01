Morte do cão Orelha é lembrada durante protestos em várias cidades do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:06
A morte do Cão Orelha, violentamente espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, foi lembrada em uma série de protestos que aconteceram neste final de semana em diversas cidades do país.
Neste domingo (1º), manifestantes se reuniram no Farol da Barra, em Salvador, pela manhã. No mesmo dia, o vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e a Avenida Paulista, em São Paulo, foram ocupados por pessoas e animais no ato público.
Veja alguns dos atos em protesto pela morte do cão Orelha
No Rio de Janeiro, uma caminhada teve início às 10h, no Aterro do Flamengo e outra começou às 16h, em Copacabana. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, o protesto começou na Feira Hippie, às 10h.
Manifestantes também se reuniram em Florianópolis, cidade onde Orelha foi morto. Tiveram atos também em Balneário Camboriú, também Santa Catarina; Maringá, no Paraná; Vitória, no Espírito Santo; em Fortaleza, no Ceará; e Belém, no Pará.
No sábado (31), teve protesto em Curitiba, no Paraná, e em Brasília, no Distrito Federal.