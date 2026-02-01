Acesse sua conta
Morte do cão Orelha é lembrada durante protestos em várias cidades do Brasil

Manifestantes foram às ruas em cidades de todas as regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:06

Atos em protesto pela morte de Orelha foram realizados em siversas
Atos em protesto pela morte de Orelha foram realizados em siversas Crédito: Reprodução

A morte do Cão Orelha, violentamente espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, foi lembrada em uma série de protestos que aconteceram neste final de semana em diversas cidades do país.

Neste domingo (1º), manifestantes se reuniram no Farol da Barra, em Salvador, pela manhã. No mesmo dia, o vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e a Avenida Paulista, em São Paulo, foram ocupados por pessoas e animais no ato público.

Veja alguns dos atos em protesto pela morte do cão Orelha

Belo Horizonte, Minas Gerais por Reprodução
Florianópolis, Santa Catarina por Reprodução
Belém, no Pará por Reprodução
Curitiba, no Paraná por Reprodução
Fortaleza, Ceará por Reprodução
Curitiba, no Paraná por Reprodução
Florianópolis, Santa Catarina por Reprodução
Avenida Paulista, São Paulo por Reprodução
Avenida Paulista, São Paulo por Reprodução
Belém, no Pará por Reprodução
Avenida Paulista, São Paulo por Reprodução
Balneário Camboriú, Santa Catarina por Reprodução
Avenida Paulista, São Paulo por Reprodução
Florianópolis, Santa Catarina por Reprodução
Maringá, no Paraná por Reprodução
Vitória, no Espírito Santo por Reprodução

Belo Horizonte, Minas Gerais por Reprodução

No Rio de Janeiro, uma caminhada teve início às 10h, no Aterro do Flamengo e outra começou às 16h, em Copacabana. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, o protesto começou na Feira Hippie, às 10h.

Manifestantes também se reuniram em Florianópolis, cidade onde Orelha foi morto. Tiveram atos também em Balneário Camboriú, também Santa Catarina; Maringá, no Paraná; Vitória, no Espírito Santo; em Fortaleza, no Ceará; e Belém, no Pará.

No sábado (31), teve protesto em Curitiba, no Paraná, e em Brasília, no Distrito Federal.

Brasil Cidades Manifestação Protesto cão Orelha Orelha Atos

