'JUSTIÇA!'

Morte do cão Orelha é lembrada durante protestos em várias cidades do Brasil

Manifestantes foram às ruas em cidades de todas as regiões do país

Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:06

Atos em protesto pela morte de Orelha foram realizados em siversas Crédito: Reprodução

Neste domingo (1º), manifestantes se reuniram no Farol da Barra, em Salvador, pela manhã. No mesmo dia, o vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e a Avenida Paulista, em São Paulo, foram ocupados por pessoas e animais no ato público.

Veja alguns dos atos em protesto pela morte do cão Orelha 1 de 16

No Rio de Janeiro, uma caminhada teve início às 10h, no Aterro do Flamengo e outra começou às 16h, em Copacabana. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, o protesto começou na Feira Hippie, às 10h.

Manifestantes também se reuniram em Florianópolis, cidade onde Orelha foi morto. Tiveram atos também em Balneário Camboriú, também Santa Catarina; Maringá, no Paraná; Vitória, no Espírito Santo; em Fortaleza, no Ceará; e Belém, no Pará.