Atos por Justiça pelo cão Orelha são marcados em pelo menos 13 cidades do país; veja data e local em Salvador

A maioria das manifestações acontece neste final de semana

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:16

Atos foram organizados ao redor do país para pedir Justiça pelo cão Orelha
Atos foram organizados ao redor do país para pedir Justiça pelo cão Orelha Crédito: Reprodução

Uma série de atos públicos em defesa dos direitos dos animais e por Justiça pela morte do cão Orelha estão sendo organizados em diversas cidades do país. Programadas para os próximos sábado (31) e domingo (1º), as manifestações foram anunciadas em pelo menos 13 municípios.

Em Salvador, o ato vai acontecer no domingo, a partir das 8h, com centração no Farol da Barra.

Atos programados para este fim de semana pedem Justiça por Orelha

Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução
1 de 8
Cartazes sobre atos pelo cão Orelha no Brasil por Reprodução

Também no domingo, vai ter o protesto em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, às 10h, com concentração no bolsão de estacionamento em frente à Cassol, na Beira-Mar. No mesmo dia, um ato começa às 10h, em Blumenau, também em Santa Catarina.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ato está marcado para às 10h, nos Arcos da Redenção. Na capital de São Paulo, o ato será também no domingo, a partir das 10h, no Vão do Masp. No interior do estado, na cidade de Sorocaba, às 9h de domingo, acontecerá a manifestação do PetPlace do Parque Campolim.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ato está previsto também para o domingo para às 10h, com concentração na Rua dos Guajajaras, em frente à Feira Hippie, seguida de caminhada pelo Centro. Em Paraupebas, no Pará, o protesto será às 18h do domingo, no Completo Turístico da cidade.

Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a manifestação começa às 16h de domingo, na Praça Antônio João, na Avenida Marcelino Pires. Em Brasília, no Distrito Federal, também será no domingo, às 16h, no ParkDog da CLSW.

Já Rio de Janeiro, capital fluminense, estão programados dois atos no domingo: um às 10h, no Aterro do Flamengo, seguido de uma caminhada até o Copacabana Palace; e outro no Posto 2, em Copacabana, às 16h.

Um dia antes no sábado, o protesto acontece em Curitiba, no Paraná, às 10h, no ParCão do Museu do Olho.

Em Recife, o ato está marcado para o dia 7 de fevereiro, às 9h30, na Praça atrás do Porcão da Jaqueira.

