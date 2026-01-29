COMO AJUDAR

Caso Orelha expõe violência contra animais; veja como denunciar maus-tratos

Saiba o que fazer se presenciar uma situação semelhante a do cãozinho de Santa Catarina

Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:13

Cão Orelha Crédito: Reprodução

A morte do cachorro Orelha, violentamente espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, ganhou repercussão nacional. O animal foi encontrado agonizando, no último dia 5, e precisou ser submetido à eutanásia devido a gravidade dos ferimentos.

O caso de Orelha, no entanto, não é o único. O país registrou, no ano passado, uma média de 13 casos de maus-tratos a animais por dia, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 4.919 processos no ano, um aumento de 21,2% em comparação com 2024 e de 1.400% em relação a 2021.

Diante de números tão alarmantes, é preciso saber o que fazer e onde denunciar em caso de se deparar com uma situação semelhante. O Instituto Ampara Animal produziu uma cartilha que explica o que pode ser feito.

Se proteja

Se você presenciar uma situação de maus-tratos, não se coloque em risco. Em caso de violência iminente, não confronte o agressor. Entre em contato com a Polícia Militar imediatamente pelo número 190.

Colete provas

Faça fotos e vídeos, se possível de forma que registre a data. É importante documentar o que aconteceu. Registre também o endereço completo do local onde o crime foi cometido, descreva detalhadamente o que viu e busque testemunhas que possam colaborar.

Denuncie

As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Os canais para contato são:

Delegacia de Polícia Civil ou Delegacia Especializada de Meio Ambiente: é possível ir pessoalmente em uma delegacia ou registrar a ocorrência através da Delegacia virtual;

Ministério Público: o Ministério Público da Bahia (MP-BA) aceita denúncias pelo site, através do Atendimento ao Cidadão.

Ministério Público Federal: o registro pode ser feito através da unidade na Bahia do órgão. O contato pode ser encontrado neste link.

Disque Denúncia: é possível fazer a denuncia de forma anônima pelo número (71) 3235-0000, para Salvador, e 181, para cidades do interior do estado.

Ibama: a denúncia também pode ser feita através da Linha Verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pelo número de telefone 0800 061 8080, de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Prefeitura de Salvador: o Executivo da capital também tem um canal para denúncias de maus-tratos através do número 156.

Federação Brasileira de Animais: a instituição também acolhe denúncias de maus-tratos através do seu site.

Safernet.org: em caso de crueldade ou apologia aos maus-tratos na internet, a denúncia pode ser feita através do site da associação.

Maltratar animais é crime

No Brasil, existem leis que asseguram os direitos dos animais e que determinam punições para aqueles que atentarem contra a vida dos bichinhos.

A primeira delas está no artigo 225, Inciso VII, paragrafo 7 da Constituição Federal que afirma que o Poder Público deve proteger a fauna e a flora, proibindo práticas que submetam os animais à crueldade.

Em 2020, foi sancionada a Lei Sansão (Lei Federal nº 14.064/2020) que endureceu as punições para maus-tratos contra cães e gatos e elevou a pena para reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda do animal.

A lei foi inspirada no caso do cachorro Sansão, um pitbull que teve as patas decepadas na cidade de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também em 2020.