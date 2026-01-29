Caso Orelha expõe violência contra animais; veja como denunciar maus-tratos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:13
A morte do cachorro Orelha, violentamente espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, ganhou repercussão nacional. O animal foi encontrado agonizando, no último dia 5, e precisou ser submetido à eutanásia devido a gravidade dos ferimentos.
O caso de Orelha, no entanto, não é o único. O país registrou, no ano passado, uma média de 13 casos de maus-tratos a animais por dia, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 4.919 processos no ano, um aumento de 21,2% em comparação com 2024 e de 1.400% em relação a 2021.
Cão Orelha foi espancado e passou por eutanásia
Diante de números tão alarmantes, é preciso saber o que fazer e onde denunciar em caso de se deparar com uma situação semelhante. O Instituto Ampara Animal produziu uma cartilha que explica o que pode ser feito.
Se você presenciar uma situação de maus-tratos, não se coloque em risco. Em caso de violência iminente, não confronte o agressor. Entre em contato com a Polícia Militar imediatamente pelo número 190.
Faça fotos e vídeos, se possível de forma que registre a data. É importante documentar o que aconteceu. Registre também o endereço completo do local onde o crime foi cometido, descreva detalhadamente o que viu e busque testemunhas que possam colaborar.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Os canais para contato são:
No Brasil, existem leis que asseguram os direitos dos animais e que determinam punições para aqueles que atentarem contra a vida dos bichinhos.
A primeira delas está no artigo 225, Inciso VII, paragrafo 7 da Constituição Federal que afirma que o Poder Público deve proteger a fauna e a flora, proibindo práticas que submetam os animais à crueldade.
Em 2020, foi sancionada a Lei Sansão (Lei Federal nº 14.064/2020) que endureceu as punições para maus-tratos contra cães e gatos e elevou a pena para reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda do animal.
A lei foi inspirada no caso do cachorro Sansão, um pitbull que teve as patas decepadas na cidade de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também em 2020.
E, por fim, tem ainda a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), que protege animais silvestres. De acordo com o texto, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, tem pena de detenção de 6 meses a um ano, e multa.