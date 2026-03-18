Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

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Nauan Sacramento
Publicado em 18 de março de 2026 às 22:11
Profissionais de saúde do Hospital Municipal de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, denunciaram a instalação de câmeras de segurança em locais destinados à troca de roupa e repouso da equipe. O flagrante foi registrado pelos próprios funcionários nesta terça-feira (17).
De acordo com os relatos publicados nas redes sociais, os aparelhos foram colocados em uma área privativa onde os trabalhadores trocam o uniforme e realizam pausas durante o plantão. A categoria aponta que a presença de câmeras nesses locais viola o direito à intimidade e gera constrangimento. A reportagem entrou em contato com um dos funcionários que fez a denúncia, que preferiu não se identificar, e confirmou as informações.
A Prefeitura de São Sebastião do Passé foi procurada para esclarecer o motivo da instalação dos equipamentos em áreas de convivência restrita. Até o momento, a gestão municipal não retornou. O espaço segue aberto.