DENUNCIA

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Equipamentos foram instalados no Hospital Municipal de São Sebastião do Passé

Nauan Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:11

Camêra de Segurançaestaria localizada no local de descanso dos funcionarios Crédito: Web

Profissionais de saúde do Hospital Municipal de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, denunciaram a instalação de câmeras de segurança em locais destinados à troca de roupa e repouso da equipe. O flagrante foi registrado pelos próprios funcionários nesta terça-feira (17).

De acordo com os relatos publicados nas redes sociais, os aparelhos foram colocados em uma área privativa onde os trabalhadores trocam o uniforme e realizam pausas durante o plantão. A categoria aponta que a presença de câmeras nesses locais viola o direito à intimidade e gera constrangimento. A reportagem entrou em contato com um dos funcionários que fez a denúncia, que preferiu não se identificar, e confirmou as informações.