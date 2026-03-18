ANIVERSÁRIO

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Projeto reúne cultura, música, literatura, teatro, economia criativa e esporte

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:30

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome Crédito: Caio Lirio/Divulgação, Divulgação e Evandro Veiga/CORREIO

Para celebrar os 477 anos de Salvador, comemorado no dia 29 de março, a Prefeitura de Salvador realiza mais uma edição do Festival da Cidade, iniciativa que reúne cultura, música, literatura, teatro, economia criativa e esporte.

Realizado por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), o festival ocupa diferentes bairros e espaços públicos da capital, em experiências que valorizam a cultura local e impulsionam o turismo e a economia criativa.

Veja alguns destaques da programação 1 de 8

Entre o próximo sábado (21) e o dia 5 de abril, a agenda reúne encenações teatrais, feiras culturais, eventos esportivos, projetos literários e ações desenvolvidas por diversos equipamentos culturais da cidade.

A economia criativa também marca presença com a XIII Semana do Artesão ADABA, realizada entre os dias 25 e 29 de março, no Campo Grande, reunindo artesãos e produtores locais em uma feira dedicada ao artesanato e à produção artística.

No dia 26 de março, o Campo Grande recebe os tradicionais Bailes da Cidade, com apresentações das orquestras Ocsal, Sérgio Benutti, Fred Dantas, Zeca Freitas e Paulo Primo, resgatando a tradição dos bailes populares e promovendo um encontro entre diferentes gerações.

As artes cênicas ganham destaque com o Teatro para Todos, realizado entre os dias 27 e 29 de março, no Campo Grande. A praça recebe espetáculos gratuitos a céu aberto, com montagens como “Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã”, “Dandara na Terra dos Palmares”, “Namíbia, Não!”, “Infinito” e “Candomblé da Barroquinha”, abordando temas como identidade, ancestralidade e questões sociais.

O Festival da Cidade 2026 também conta com o III Festival de Literatura do Salvador, realizado entre os dias 26 e 29 de março, no Salvador Shopping, com o tema “Do Livro para a Tela”. A iniciativa reúne escritores, atores e profissionais do audiovisual em debates, oficinas e atividades voltadas à produção de conteúdo digital.

Museus

As ações culturais também se expandem para os equipamentos da Secult, com programações especiais nos museus da cidade. Espaços como Casa do Carnaval da Bahia, Casa do Rio Vermelho, Cidade da Música da Bahia, Memorial 2 de Julho, Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, além da Casa das Histórias de Salvador e da Galeria Mercado, recebem atividades educativas e experiências culturais gratuitas que dialogam com memória, identidade e território.

A agenda reúne oficinas, visitas mediadas, rodas de conversa, saraus, experiências sensoriais e ações formativas, convidando o público a vivenciar a história e a diversidade cultural de Salvador de forma interativa. Entre os destaques estão atividades voltadas ao público infantil, intervenções artísticas com acervos históricos e programações especiais no dia 29 de março, quando os equipamentos terão acesso gratuito para moradores da cidade.

Entre as ações promovidas pela Fundação Gregório de Mattos está a série audiovisual “Salvador pelo Avesso – De Férias no Subúrbio”, com exibição nas redes sociais e nos espaços culturais Boca de Brasa, neste sábado. Outro destaque é o VIII Festival Bahia de Todas as Cores, realizado entre esta sexta (20) e o dia 29 de março, na Barroquinha, com atividades voltadas às artes visuais e à valorização da diversidade cultural.

Entre os dias 26 e 28 de março, o Quarteirão das Artes Moraes Moreira recebe o Movimento Boca de Brasa – Festival (9ª edição), reunindo apresentações e atividades culturais. Entre as atrações estão Larissa Luz, com o show Rock in Gil (dia 26), além de Àttøøxxá (dia 27) e Duquesa (dia 28).

No dia 28 de março, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (CIMA), no espaço Boca de Brasa, recebe o espetáculo “Maria Vai com as Outras”, com sessões às 11h e às 15h. Já no dia 29 de março, acontece o Boca de Brasa Itinerante – edição especial, que marca o retorno do Caminhão-Palco do programa, no bairro Mané Dendê, ampliando o acesso da população às atividades culturais. Ainda na programação, no dia 31 de março, ocorre o lançamento dos editais “Culturas Populares: Festas e Mestres” e “Ocupação do Boca de Brasa”, iniciativas voltadas ao fomento da produção cultural da cidade.

Aniversário

No dia 29 de março, data em que Salvador celebra seu aniversário, a agenda reúne diversas atividades esportivas e de lazer ao ar livre. Entre elas está o Pedal da Cidade, passeio ciclístico pela orla atlântica com concentração no Parque dos Ventos. No mesmo dia ocorre a corrida Salvador 10 Milhas, com percursos de 5 e 10 milhas, reunindo atletas e entusiastas da corrida de rua. Outro destaque é a Volta ao Dique, realizada no entorno do Dique do Tororó, com apresentação musical do grupo Mudei de Nome.

A agenda segue no início de abril com eventos esportivos de projeção internacional. Nos dias 4 e 5 de abril, Salvador recebe o Oceanman Brazil 2026, campeonato internacional de natação em águas abertas, com provas realizadas entre o Terminal Náutico e a Praia do Porto da Barra.