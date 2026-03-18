Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Projeto reúne cultura, música, literatura, teatro, economia criativa e esporte

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:30

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome
Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome Crédito: Caio Lirio/Divulgação, Divulgação e Evandro Veiga/CORREIO

Para celebrar os 477 anos de Salvador, comemorado no dia 29 de março, a Prefeitura de Salvador realiza mais uma edição do Festival da Cidade, iniciativa que reúne cultura, música, literatura, teatro, economia criativa e esporte.

Realizado por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), o festival ocupa diferentes bairros e espaços públicos da capital, em experiências que valorizam a cultura local e impulsionam o turismo e a economia criativa.

Veja alguns destaques da programação

Larissa Luz por Caio Lírio
Àttooxxá por Divulgação
Mudei de Nome por Divulgação
Orquestra Fred Dantas por Arisson Marinho/ CORREIO
Orquestra Sergio Benutti por divulgação
Dandara na Terra dos Palmares por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Namíbia, Não! por Foto: Thiago Rosarii
Pedal da Cidade por Marina Silva/CORREIO
1 de 8
Larissa Luz por Caio Lírio

Entre o próximo sábado (21) e o dia 5 de abril, a agenda reúne encenações teatrais, feiras culturais, eventos esportivos, projetos literários e ações desenvolvidas por diversos equipamentos culturais da cidade.

A economia criativa também marca presença com a XIII Semana do Artesão ADABA, realizada entre os dias 25 e 29 de março, no Campo Grande, reunindo artesãos e produtores locais em uma feira dedicada ao artesanato e à produção artística.

No dia 26 de março, o Campo Grande recebe os tradicionais Bailes da Cidade, com apresentações das orquestras Ocsal, Sérgio Benutti, Fred Dantas, Zeca Freitas e Paulo Primo, resgatando a tradição dos bailes populares e promovendo um encontro entre diferentes gerações.

As artes cênicas ganham destaque com o Teatro para Todos, realizado entre os dias 27 e 29 de março, no Campo Grande. A praça recebe espetáculos gratuitos a céu aberto, com montagens como “Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã”, “Dandara na Terra dos Palmares”, “Namíbia, Não!”, “Infinito” e “Candomblé da Barroquinha”, abordando temas como identidade, ancestralidade e questões sociais.

O Festival da Cidade 2026 também conta com o III Festival de Literatura do Salvador, realizado entre os dias 26 e 29 de março, no Salvador Shopping, com o tema “Do Livro para a Tela”. A iniciativa reúne escritores, atores e profissionais do audiovisual em debates, oficinas e atividades voltadas à produção de conteúdo digital.

Museus

As ações culturais também se expandem para os equipamentos da Secult, com programações especiais nos museus da cidade. Espaços como Casa do Carnaval da Bahia, Casa do Rio Vermelho, Cidade da Música da Bahia, Memorial 2 de Julho, Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, além da Casa das Histórias de Salvador e da Galeria Mercado, recebem atividades educativas e experiências culturais gratuitas que dialogam com memória, identidade e território.

A agenda reúne oficinas, visitas mediadas, rodas de conversa, saraus, experiências sensoriais e ações formativas, convidando o público a vivenciar a história e a diversidade cultural de Salvador de forma interativa. Entre os destaques estão atividades voltadas ao público infantil, intervenções artísticas com acervos históricos e programações especiais no dia 29 de março, quando os equipamentos terão acesso gratuito para moradores da cidade.

Entre as ações promovidas pela Fundação Gregório de Mattos está a série audiovisual “Salvador pelo Avesso – De Férias no Subúrbio”, com exibição nas redes sociais e nos espaços culturais Boca de Brasa, neste sábado. Outro destaque é o VIII Festival Bahia de Todas as Cores, realizado entre esta sexta (20) e o dia 29 de março, na Barroquinha, com atividades voltadas às artes visuais e à valorização da diversidade cultural.

Entre os dias 26 e 28 de março, o Quarteirão das Artes Moraes Moreira recebe o Movimento Boca de Brasa – Festival (9ª edição), reunindo apresentações e atividades culturais. Entre as atrações estão Larissa Luz, com o show Rock in Gil (dia 26), além de Àttøøxxá (dia 27) e Duquesa (dia 28).

No dia 28 de março, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (CIMA), no espaço Boca de Brasa, recebe o espetáculo “Maria Vai com as Outras”, com sessões às 11h e às 15h. Já no dia 29 de março, acontece o Boca de Brasa Itinerante – edição especial, que marca o retorno do Caminhão-Palco do programa, no bairro Mané Dendê, ampliando o acesso da população às atividades culturais. Ainda na programação, no dia 31 de março, ocorre o lançamento dos editais “Culturas Populares: Festas e Mestres” e “Ocupação do Boca de Brasa”, iniciativas voltadas ao fomento da produção cultural da cidade.

Leia mais

Imagem - O que fazer no fim de semana? Festival gratuito na Ribeira reúne mais de 20 artistas de rua

O que fazer no fim de semana? Festival gratuito na Ribeira reúne mais de 20 artistas de rua

Imagem - Salvador recebe etapa final do 19º Festival Internacional de Artistas de Rua neste fim de semana

Salvador recebe etapa final do 19º Festival Internacional de Artistas de Rua neste fim de semana

Imagem - Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360º

Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360º

Aniversário

No dia 29 de março, data em que Salvador celebra seu aniversário, a agenda reúne diversas atividades esportivas e de lazer ao ar livre. Entre elas está o Pedal da Cidade, passeio ciclístico pela orla atlântica com concentração no Parque dos Ventos. No mesmo dia ocorre a corrida Salvador 10 Milhas, com percursos de 5 e 10 milhas, reunindo atletas e entusiastas da corrida de rua. Outro destaque é a Volta ao Dique, realizada no entorno do Dique do Tororó, com apresentação musical do grupo Mudei de Nome.

A agenda segue no início de abril com eventos esportivos de projeção internacional. Nos dias 4 e 5 de abril, Salvador recebe o Oceanman Brazil 2026, campeonato internacional de natação em águas abertas, com provas realizadas entre o Terminal Náutico e a Praia do Porto da Barra.

A programação completa do Festival da Cidade 2026 está disponível no site do evento.

Tags:

Salvador Programação Aniversário 2026 Festival da Cidade

Mais recentes

Imagem - Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional

Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional
Imagem - Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso
Imagem - Sob a luz das telonas, jovens com Síndrome de Down estreiam como cineastas em mostra inédita em Salvador

Sob a luz das telonas, jovens com Síndrome de Down estreiam como cineastas em mostra inédita em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais