Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe etapa final do 19º Festival Internacional de Artistas de Rua neste fim de semana

Evento gratuito acontece Fábrica Cultural, na Ribeira

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:15

Festival Internacional de Artistas de Rua
Festival Internacional de Artistas de Rua Crédito: Divulgação

Após percorrer as cidades de São Felipe e Jequié, o 19º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia desembarca em Salvador nesta sexta-feira (13) para sua etapa de encerramento. As atividades, que seguem até o domingo (15), ocupam a Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, com espetáculos de música, circo e performances integradas ao espaço urbano. A entrada é gratuita durante os três dias de evento.

A programação musical desta edição aposta no intercâmbio cultural. Um dos principais nomes é a cantora Eneida Marta, referência da Guiné-Bissau e da música da África Ocidental, que se apresenta pela primeira vez na Bahia. Ela será acompanhada pelo músico Luciano Salvador Bahia e pelo percussionista Menino Henrique.

Festival Internacional de Artistas de Rua

Festival Internacional de Artistas de Rua por Divulgação
Festival Internacional de Artistas de Rua por Divulgação
Festival Internacional de Artistas de Rua por Divulgação
1 de 3
Festival Internacional de Artistas de Rua por Divulgação

No domingo, o encerramento fica a cargo do percussionista Marco Lobo. Acompanhado de seu quinteto, o instrumentista apresenta um espetáculo que mescla improvisação jazzística com ritmos brasileiros, como maracatu, baião e samba.

Além das apresentações no palco, o festival oferece um eixo formativo com atividades interativas para o público. O circuito, coordenado por Alexis Ayala, oferece malabares, tecido acrobático e trapézio. As vivências conduzidas por Gleice Ferreira são focada em saberes ancestrais e no uso de pigmentos naturais como urucum e jenipapo, além da oficina da Camapet que ensina a transformar resíduos plásticos em brinquedos e objetos utilitários.

O projeto é realizado há quase duas décadas e conta com curadoria de Bernard M. Snyder, Selma Santos e Tenille Bezerra.

As apresentações seguem cronogramas específicos para garantir o acesso de diferentes públicos:

  • Sexta (13) e sábado (14): das 19h às 22h.
  • Domingo (15): das 17h às 21h.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Trio elétrico é reconhecido como patrimônio cultural imaterial e histórico de Salvador

Entrevista de emprego expõe cultura das empresas e acende alerta para igualdade de gênero

Festival Pelourinho Cultural tem nova rodada de shows gratuitos neste fim de semana em Salvador

Maldição da escultura, denúncia sobre remédios falsos e investigação agitam Três Graças nesta segunda (9)

Dia da Mulher: veja os museus e centros culturais gratuitos para o público em Salvador hoje (8)

Tags:

Cultura Salvador Gratuita

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotomania 2898, desta terça-feira (11)

Resultado da Lotomania 2898, desta terça-feira (11)
Imagem - Resultado da Quina 6973, desta quarta-feira (11)

Resultado da Quina 6973, desta quarta-feira (11)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3633, desta quarta-feira (11)

Resultado da Lotofácil 3633, desta quarta-feira (11)

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)