CULTURA

Salvador recebe etapa final do 19º Festival Internacional de Artistas de Rua neste fim de semana

Evento gratuito acontece Fábrica Cultural, na Ribeira

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:15

Festival Internacional de Artistas de Rua Crédito: Divulgação

Após percorrer as cidades de São Felipe e Jequié, o 19º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia desembarca em Salvador nesta sexta-feira (13) para sua etapa de encerramento. As atividades, que seguem até o domingo (15), ocupam a Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, com espetáculos de música, circo e performances integradas ao espaço urbano. A entrada é gratuita durante os três dias de evento.

A programação musical desta edição aposta no intercâmbio cultural. Um dos principais nomes é a cantora Eneida Marta, referência da Guiné-Bissau e da música da África Ocidental, que se apresenta pela primeira vez na Bahia. Ela será acompanhada pelo músico Luciano Salvador Bahia e pelo percussionista Menino Henrique.

Festival Internacional de Artistas de Rua 1 de 3

No domingo, o encerramento fica a cargo do percussionista Marco Lobo. Acompanhado de seu quinteto, o instrumentista apresenta um espetáculo que mescla improvisação jazzística com ritmos brasileiros, como maracatu, baião e samba.

Além das apresentações no palco, o festival oferece um eixo formativo com atividades interativas para o público. O circuito, coordenado por Alexis Ayala, oferece malabares, tecido acrobático e trapézio. As vivências conduzidas por Gleice Ferreira são focada em saberes ancestrais e no uso de pigmentos naturais como urucum e jenipapo, além da oficina da Camapet que ensina a transformar resíduos plásticos em brinquedos e objetos utilitários.

O projeto é realizado há quase duas décadas e conta com curadoria de Bernard M. Snyder, Selma Santos e Tenille Bezerra.

As apresentações seguem cronogramas específicos para garantir o acesso de diferentes públicos: