Publicado em 11 de março de 2026 às 19:15
Após percorrer as cidades de São Felipe e Jequié, o 19º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia desembarca em Salvador nesta sexta-feira (13) para sua etapa de encerramento. As atividades, que seguem até o domingo (15), ocupam a Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, com espetáculos de música, circo e performances integradas ao espaço urbano. A entrada é gratuita durante os três dias de evento.
A programação musical desta edição aposta no intercâmbio cultural. Um dos principais nomes é a cantora Eneida Marta, referência da Guiné-Bissau e da música da África Ocidental, que se apresenta pela primeira vez na Bahia. Ela será acompanhada pelo músico Luciano Salvador Bahia e pelo percussionista Menino Henrique.
Festival Internacional de Artistas de Rua
No domingo, o encerramento fica a cargo do percussionista Marco Lobo. Acompanhado de seu quinteto, o instrumentista apresenta um espetáculo que mescla improvisação jazzística com ritmos brasileiros, como maracatu, baião e samba.
Além das apresentações no palco, o festival oferece um eixo formativo com atividades interativas para o público. O circuito, coordenado por Alexis Ayala, oferece malabares, tecido acrobático e trapézio. As vivências conduzidas por Gleice Ferreira são focada em saberes ancestrais e no uso de pigmentos naturais como urucum e jenipapo, além da oficina da Camapet que ensina a transformar resíduos plásticos em brinquedos e objetos utilitários.
O projeto é realizado há quase duas décadas e conta com curadoria de Bernard M. Snyder, Selma Santos e Tenille Bezerra.
As apresentações seguem cronogramas específicos para garantir o acesso de diferentes públicos: