Dia da Mulher: veja os museus e centros culturais gratuitos para o público em Salvador hoje (8)

Ação da prefeitura tem roteiro que inclui desde a Casa do Carnaval até o acervo de Jorge Amado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 08:07

Salvador oferece programas culturais gratuitos no domingo Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Neste domingo (8), quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o público feminino terá acesso gratuito a todos os equipamentos culturais administrados pela Prefeitura de Salvador. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), visa facilitar o acesso a acervos que narram a história, a música e as artes plásticas da capital baiana.

O bairro do Comércio concentra a maior parte das opções gratuitas. As visitantes podem percorrer um circuito que inclui: Cidade da Música da Bahia, com uma Imersão tecnológica nos ritmos e movimentos que formaram o polo musical soteropolitano; Casa das Histórias de Salvador, um espaço dedicado às narrativas e memórias do povo da cidade; Galeria Mercado, localizada no subsolo do Mercado Modelo, espaço voltado para as artes visuais contemporâneas.

Enquanto isso, a Casa do Rio Vermelho abre suas portas para quem deseja conhecer o antigo lar dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Já no Pelourinho, a Casa do Carnaval da Bahia oferece uma experiência imersiva na história da maior festa popular do estado, com figurinos e recursos audiovisuais.

Na região da Barra, o público feminino poderá visitar gratuitamente o Espaço Pierre Verger, focado na etnografia e fotografia afro-baiana, e o Espaço Carybé de Artes, que reúne as famosas ilustrações das tradições e rituais da Bahia.

A programação gratuita estende-se ainda ao Memorial Dois de Julho, na Lapinha, que exalta os heróis da Independência do Brasil na Bahia. Para as famílias com crianças, o Mundo Encantado da Criança, situado no Bonfim (Cima), oferece instalações lúdicas voltadas ao aprendizado cultural.

A secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, destacou: "Salvador é uma cidade marcada pela criatividade e pela história das mulheres. Valorizar essa data é reconhecer o papel fundamental que elas têm na nossa sociedade".

A gestão municipal reforça que a medida também serve como um incentivo para que moradoras e turistas ocupem os espaços públicos e consumam a produção cultural local durante o domingo comemorativo.

