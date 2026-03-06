FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Fábrica de energéticos em Salvador é flagrada com 'gato' que abasteceria mais de 3 mil casas

Um funcionário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o responsável pela unidade poderá responder a inquérito criminal

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:31

Fábrica em Salvador é flagrada furtando energia elétrica Crédito: Divulgação

Funcionário da fábrica foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o responsável pela unidade poderá responder a inquérito criminal

Uma fábrica de energéticos localizada no bairro de Valéria, em Salvador, mantinha uma ligação clandestina de energia. O flagrante da irregularidade aconteceu na quinta-feira (5), durante uma operação conjunta entre a Neoenergia Coelba e a Polícia Civil.

Um funcionário da fábrica foi conduzido à delegacia pelos policiais para prestar esclarecimentos e o proprietário poderá responder a inquérito criminal. A Neoenergia Coelba informou que a energia recuperada na ação foi de 200 mil quilowatts/hora, suficiente para abastecer 3,2 mil residências por 15 dias.

Durante a operação, os agentes encontraram cabos de medição adulterados, o que impedia a devida leitura do consumo de energia. Essa disparidade no consumo já havia sido mapeada pela equipe de inteligência da distribuidora. Eles perceberam que o consumo de energia registrado não era compatível com as atividades exercidas na fábrica.

A distribuidora também reforçou que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Como denunciar?

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

As denúncia de fraudes e furtos de energia são importantes para que os desvios sejam identificados.