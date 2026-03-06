Acesse sua conta
Fábrica de energéticos em Salvador é flagrada com 'gato' que abasteceria mais de 3 mil casas

Um funcionário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o responsável pela unidade poderá responder a inquérito criminal

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:31

Fábrica em Salvador é flagrada furtando energia elétrica Crédito: Divulgação

Neoenergia Coelba e Polícia Civil flagram furto de energia em fábrica de energéticos em Salvador capaz de abastecer mais de 3 mil residências

Funcionário da fábrica foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o responsável pela unidade poderá responder a inquérito criminal

Uma fábrica de energéticos localizada no bairro de Valéria, em Salvador, mantinha uma ligação clandestina de energia. O flagrante da irregularidade aconteceu na quinta-feira (5), durante uma operação conjunta entre a Neoenergia Coelba e a Polícia Civil.

Um funcionário da fábrica foi conduzido à delegacia pelos policiais para prestar esclarecimentos e o proprietário poderá responder a inquérito criminal. A Neoenergia Coelba informou que a energia recuperada na ação foi de 200 mil quilowatts/hora, suficiente para abastecer 3,2 mil residências por 15 dias.

Durante a operação, os agentes encontraram cabos de medição adulterados, o que impedia a devida leitura do consumo de energia. Essa disparidade no consumo já havia sido mapeada pela equipe de inteligência da distribuidora. Eles perceberam que o consumo de energia registrado não era compatível com as atividades exercidas na fábrica.

A distribuidora também reforçou que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Como denunciar?

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

As denúncia de fraudes e furtos de energia são importantes para que os desvios sejam identificados.

Elas podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.

Tags:

Furto Energia Elétrica Gato Neoenergia Coelba Fábrica

