Mais de 250 'gatos' de energia são identificados por dia na Bahia

Só em agosto, cerca de 8 mil ligações irregulares foram descobertas no estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:29

Concessionária de energia removeu 81 mil 'gatos' só este ano
Concessionária de energia removeu 81 mil 'gatos' só este ano Crédito: Divulgação

Cerca de 8 mil ligações irregulares de energia foram descobertas só no último mês de agosto, na Bahia. O dado é da Neoenergia Coelba, concessionária de energia do estado. O montante equivale a 254 "gatos" removidos por dia.

Ao longo deste ano, foram 81 mil fraudes, um aumento de 10% quando comparado ao mesmo período de 2024. A energia recuperada nas ações foi de 331 milhões de quilowatts-hora, suficiente para abastecer 5,2 milhões de residências durante 15 dias.

De acordo com a concessionária de energia, as irregularidades foram flagradas em todas as regiões do estado e em todos as classes de clientes: residenciais, comerciais, industriais e rurais.

“Por mais que os fraudadores desenvolvam mecanismos para tentar esconder as irregularidades, nós iremos achar. Possuímos equipes preparadas, equipada com tecnologias avançadas que consegue identificar quando há uma incompatibilidade no consumo de energia e uma potencial ligação clandestina. Em campo, nossos profissionais passam por treinamentos constantes para também identificarem fraudes durante os serviços”, destaca o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Madson Melo.

Crime e denúncia

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia das regiões, podendo ocasionar interrupções nas localidades, alerta a Neoenergia Coelba.

Por isso, é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba. https://www.neoenergia.com/web/bahia

