TRANSPORTE

Metrô tem operação especial para jogo do Bahia e para evento religioso neste sábado

Esquema envolve mais agentes de segurança e mais viagens de trens

Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:44

Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Confiança no sábado Crédito: Divulgação/ CCR Metrô

A CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir a Bahia e Confiança, pelo jogo da volta da final da Copa do Nordeste. A partida será neste sábado (6), às 17h30, na Arena Fonte Nova. A estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

“Nosso trabalho é direcionado para que os torcedores se sintam seguros e bem atendidos no sistema metroviário, com reforço nas equipes e mais viagens para garantir a agilidade no deslocamento até o estádio e na volta para casa”, afirma Pedro Mello, gerente executivo de Atendimento da concessionária.

Nesse mesmo dia, às 16h30, acontece no Estádio de Pituaçu um evento religioso e, para atender ao grande público, a estação Pituaçu, mais próxima ao estádio, também terá operação especial para garantir o ir e vir com segurança e agilidade de todos os clientes que vão ao evento.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

1. App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

2. Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

3. Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.