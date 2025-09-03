Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô tem operação especial para jogo do Bahia e para evento religioso neste sábado

Esquema envolve mais agentes de segurança e mais viagens de trens

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:44

Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Confiança no sábado
Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Confiança no sábado Crédito: Divulgação/ CCR Metrô

A CCR Metrô Bahia vai realizar mais uma operação especial para atender os torcedores que vão assistir a Bahia e Confiança, pelo jogo da volta da final da Copa do Nordeste. A partida será neste sábado (6), às 17h30, na Arena Fonte Nova. A estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

“Nosso trabalho é direcionado para que os torcedores se sintam seguros e bem atendidos no sistema metroviário, com reforço nas equipes e mais viagens para garantir a agilidade no deslocamento até o estádio e na volta para casa”, afirma Pedro Mello, gerente executivo de Atendimento da concessionária.

Nesse mesmo dia, às 16h30, acontece no Estádio de Pituaçu um evento religioso e, para atender ao grande público, a estação Pituaçu, mais próxima ao estádio, também terá operação especial para garantir o ir e vir com segurança e agilidade de todos os clientes que vão ao evento.

Pagamento por aproximação

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

1. App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

2. Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

3. Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.

Mais recentes

Imagem - Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde
Imagem - Colega detalha acidente que matou petroleiro baiano na Coreia do Sul: 'Estrutura cedeu'

Colega detalha acidente que matou petroleiro baiano na Coreia do Sul: 'Estrutura cedeu'
Imagem - Moradora do Rio Vermelho segue em coma uma semana após ser agredida por zelador

Moradora do Rio Vermelho segue em coma uma semana após ser agredida por zelador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua