Fundação Cidade Mãe celebra 30 anos com espetáculo apresentado por assistidos pela entidade

Entidade vinculada à Prefeitura de Salvador atende a mais de 1 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social

Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:07

Assistidos apresentaram o espetáculo infantil ‘As Aventuras de Pinóquio’ para uma plateia lotada de familiares e convidados Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Fundação Cidade Mãe (FCM) celebrou os seus 30 anos com um evento especial, realizado na terça-feira (3), no Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) da AABB, em Piatã. A entidade vinculada à Prefeitura de Salvador atende a mais de 1 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com atividades culturais e educacionais no contraturno escolar. Nessa terça, alguns dos assistidos apresentaram o espetáculo infantil ‘As Aventuras de Pinóquio’ para uma plateia lotada de familiares e convidados.

Criada em 17 de agosto de 1995, a FCM atua de forma integrada com as famílias e as comunidades. A entidade oferece um conjunto de atividades como aulas de arte, música, dança, artes marciais, reforço escolar e cursos profissionalizantes. Nos casos mais graves, de jovens que já passaram por violações de direito, a fundação também oferece acolhimento provisório.

“Nós trabalhamos investindo e acreditando numa nova realidade para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade de Salvador. Atuamos em diversas áreas, com vista a garantir oportunidades para que um futuro novo seja construído”, afirmou a presidente da FCM, Isabela Almeida.

O espetáculo apresentado na AABB estava sendo ensaiado desde o começo do ano. A estudante Esther Andrade, 15 anos, foi escolhida para interpretar uma fada. Ela contou que conheceu a Fundação durante uma ação educativa na escola, que pediu para a mãe fazer a matrícula e que há sete anos participa dos cursos junto com dois irmãos.

“Eu amo estar na Fundação. Adoro sair de casa para fazer os cursos, faço curso de manhã e à tarde, porque estudo à noite. Aqui eu aprendi sobre educação, sobre modos, sobre como me apresentar e como cuidar. Hoje, vou ser a fada da história. Ela que vai dar vida a Pinóquio”, disse sorrindo.

Outros estudantes relataram que as atividades ajudam a perder a timidez e a se preparar para o mercado de trabalho. O jovem Gabriel Faleiro, 14 anos, contou que está há três anos na Fundação e disse que as atividades estão preenchendo o tempo antes livre.

“Descobri coisas que gosto de fazer, e que não sabia. Não fico mais em casa só mexendo no celular, tenho um local para ir à tarde. Eu comecei a gostar de música e de pintar quadros, pode ser uma carreira, e penso também em ser biólogo”, contou.

Estrutura

A Fundação Cidade Mãe tem três eixos de atuação: primeiro, os Centros de Convivência Socioassistencial (CCS), que oferecem atividades no contraturno escolar, como oficinas de arte, dança, capoeira, informática, reforço escolar e cursos de formação profissional, que estimulam o desenvolvimento integral dos jovens.

Em segundo, há as Unidades de Acolhimento Institucional (UAI). Elas atendem crianças e adolescentes afastados de suas famílias por decisão judicial, em função de violações de direitos. Cada unidade tem capacidade para acolher até 20 jovens, garantindo não apenas moradia temporária, mas também acompanhamento psicossocial e educacional.

Por fim, há também o Serviço Família Acolhedora. Ele possibilita que crianças de até 6 anos em situação de risco sejam recebidas provisoriamente em lares voluntários habilitados, assegurando um ambiente de cuidado e proteção até a reintegração familiar ou encaminhamento definitivo.