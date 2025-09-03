TRÂNSITO

Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador

Transalvador monta operação com barreiras fixas, móveis e interdições já a partir deste sábado (6)

Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:08

Desfile do Sete de Setembro em Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ Arquivo CORREIO

Para o desfile cívico da Independência do Brasil neste domingo (7), ficarão proibidos a circulação e o estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro, no Largo do Campo Grande, no trecho entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória, das 21h às 23h59 do dia 7.

No mesmo período, o tráfego de veículos oriundos do Vale do Canela e do Corredor da Vitória será desviado, no Largo do Campo Grande, para a Avenida Araújo Pinho, Rua Dr. Augusto Viana e Rua João das Botas. Haverá a inversão de sentido no tráfego da via que margeia a Praça Dois de Julho, em frente ao Teatro Castro Alves, e implantação de sentido duplo no trecho entre o Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e o Módulo Policial.

Além disso, das 17h às 23h59, será proibido o estacionamento de veículos no Largo do Campo Grande, no lado direito da via que margeia a Praça Dois de Julho, no trecho entre a lateral do Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro.

Serão necessárias as instalações de Barreiras Fixas a partir das 19h do sábado (6) em diversas vias, como Ladeira da Revolta dos Malês / Rua do Saldanha (sentido Sefaz), Rua Chile / Rua Pau da Bandeira, Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu, Rua Carlos e Avenida Sete, entre outras.

O monitoramento do tráfego de veículos, a circulação de pedestres e a fiscalização do estacionamento irregular terão início à meia-noite do domingo. Desde este horário, será proibido estacionar veículos nas seguintes vias: Avenida Euclydes da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Rua Tenente Pires Ferreira (trecho entre a Rua Raul Drumond e a Rua Presidente Kennedy), Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra, Largo da Vitória, Corredor da Vitória, Largo do Campo Grande, Passeio Público, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Rua da Misericórdia, Ladeira da Revolta dos Malês, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua da Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Banco dos Ingleses, Rua Baronesa de Sauípe (lado direito), Rua Direita da Piedade (trecho entre a Rua Clóvis Spínola e a Rua Politeama de Baixo) e Largo dos Aflitos.

Já no domingo (7), a partir das 5h, serão instaladas Barreiras Móveis nas rotas a seguir: Rua Chile / Rua do Tesouro, Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha / Praça Castro Alves, Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos e Rua Carlos Gomes / Av. Sete de Setembro, entre outras.

Devido ao Desfile Cívico, a partir das 5h do dia 7 de setembro, será proibida a circulação de veículos nas seguintes vias: Avenida Euclydes da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra, no sentido Bairro–Centro, Largo da Vitória, Corredor da Vitória, Largo do Campo Grande, Passeio Público, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento), Rua do Paraíso (trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Américo Simas), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua da Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Clóvis Spínola e Largo dos Aflitos.

Alternativas e ônibus

Os veículos com destino às proximidades do Centro da Cidade deverão utilizar as avenidas Lafayete Coutinho (Contorno), Vale dos Barris e José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros). Já os veículos provenientes da Avenida Princesa Leopoldina, com destino ao bairro da Graça, deverão utilizar como opção de tráfego a Avenida Reitor Miguel Calmon/Vale do Canela.

Será criada uma via exclusiva de acesso às autoridades para a Praça Dois de Julho, pela Rua Banco dos Ingleses, a partir das 5h do dia 7. Também será realizada a inversão do sentido de tráfego, no mesmo horário, nas seguintes vias: Rua Gamboa de Cima (trecho entre a lateral do Quartel da PM e o imóvel de nº 57) e Rua Presidente Kennedy.

O estacionamento de ônibus a serviço do evento será permitido nas seguintes vias: Avenida da França (lado direito), Rua Miguel Calmon (lado direito), Rua da Conceição da Praia, Rua Chile, Ladeira da Revolta dos Malês, Avenida Lafayete Coutinho e Rua Carlos Gomes.