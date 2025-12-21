Acesse sua conta
Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia

Suspeito foi localizado em Jauá, no município de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:12

Felipe Blog foi preso em Jauá
Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Felipe Santos Sena foi alvo de operação em Jauá, na Bahia, por ser uma liderança de uma facção criminosa com atuação em Sergipe. ‘Felipe Blog’, como é mais conhecido, foi preso no sábado (20) por coordenar, mesmo a distância, ações violentas em bairros da capital sergipana.

A atuação do criminoso se dava, principalmente em Aracaju, capital de Sergipe. Por lá, ele lideraria uma facção criminosa nos bairros de Japãezinho e Lamarão, na zona norte da cidade. As investigações indicam que "Felipe Blog" exercia papel central na organização criminosa, sendo responsável pela escolha de alvos, articulação de ataques, fornecimento de armas e definição da logística usada nas ações ilegais.

Felipe Blog foi preso em Jauá

Ele era ainda responsável por 'escalar 'executores para os crimes cometidos pelo grupo. Felipe assumiu o comando da facção após a morte do antigo líder. Desde então, teria havido uma intensificação da violência.

Sob comando do traficante, o grupo passou a ter acesso a armamento de grosso calibre, repassado inclusive a jovens e menores de idade ligados à organização. Ele foi levado para a sede da Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

