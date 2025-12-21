Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:12
Um homem identificado como Felipe Santos Sena foi alvo de operação em Jauá, na Bahia, por ser uma liderança de uma facção criminosa com atuação em Sergipe. ‘Felipe Blog’, como é mais conhecido, foi preso no sábado (20) por coordenar, mesmo a distância, ações violentas em bairros da capital sergipana.
A atuação do criminoso se dava, principalmente em Aracaju, capital de Sergipe. Por lá, ele lideraria uma facção criminosa nos bairros de Japãezinho e Lamarão, na zona norte da cidade. As investigações indicam que "Felipe Blog" exercia papel central na organização criminosa, sendo responsável pela escolha de alvos, articulação de ataques, fornecimento de armas e definição da logística usada nas ações ilegais.
Felipe Blog foi preso em Jauá
Ele era ainda responsável por 'escalar 'executores para os crimes cometidos pelo grupo. Felipe assumiu o comando da facção após a morte do antigo líder. Desde então, teria havido uma intensificação da violência.
Sob comando do traficante, o grupo passou a ter acesso a armamento de grosso calibre, repassado inclusive a jovens e menores de idade ligados à organização. Ele foi levado para a sede da Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.