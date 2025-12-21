SALVADOR

Mulher morta após carro bater dois postes em acidente estava voltando de bar com amigos

Carro saiu de um bar durante a madrugada; motorista e outro ocupante ficaram feridos

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:12

Acidente aconteceu em Itapuã Crédito: Reprodução/TV Bahia

A mulher de 32 anos que morreu em um grave acidente de trânsito em Salvador estava voltando de um bar com dois amigos quando o carro em que eles seguiam colidiu contra dois postes de iluminação pública, na madrugada de sábado (19). A batida aconteceu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, e provocou a interrupção no fornecimento de energia para cerca de 5 mil residências durante o reparo da rede elétrica, no sábado (20).

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, a vítima foi identificada como Kelly Ane de Castro Souza. Ela e o motorista haviam participado de uma festa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, antes de seguirem para um bar em Itapuã. No local, os dois encontraram um amigo, que também entrou no veículo.

O grupo deixou o estabelecimento por volta das 4h50. Pouco depois, ao trafegar pela avenida, o condutor perdeu o controle da direção e o carro atingiu os postes. Kelly Ane, que estava no banco do carona, morreu ainda no local. O motorista e o outro passageiro ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada inicialmente pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com expedição de guias de perícia e necropsia. Após os primeiros procedimentos, o caso será encaminhado para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), que dará sequência às apurações. O motorista permanece internado, sob custódia, e deverá prestar depoimento assim que receber alta médica.