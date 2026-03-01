MÊS DA MULHER

Exames ginecológicos serão oferecidos gratuitamente em Salvador; veja como ter acesso

Ação acontece durante todo o mês de março e visa à conscientização sobre o câncer do colo do útero e a endometriose

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 16:02

Mês da mulher: exames ginecológicos serão oferecidos gratuitamente em Salvador Crédito: Imagem: Satyrenko | Shutterstock

Uma universidade de Salvador vai oferecer, durante todo o mês de março, exames ginecológicos gratuitos e ações de conscientização voltadas à saúde da mulher. A iniciativa integra as campanhas Março Lilás e Março Amarelo, dedicadas à prevenção do câncer do colo do útero e à conscientização sobre a endometriose, respectivamente. A programação inclui consultas médicas, coleta do exame preventivo (Papanicolau) e atividades educativas para a população, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.

A iniciativa é da Universidade Salvador (Unifacs), por meio do curso de Medicina, e acontece na Clínica Integrada de Saúde (CIS) do campus Paralela da UNIFACS. Além da realização de consultas médicas e do exame preventivo (Papanicolau), durante todo o mês de março, as mulheres que forem à Clínica Integrada de Saúde da Unifacs poderão contar com um ambiente acolhedor, com decoração temática nas cores lilás e amarelo, e ações educativas conduzidas pelos estudantes do curso de Medicina.

As atividades serão realizadas em estações educativas sobre autocuidado e saúde da mulher; importância do exame preventivo; HPV: transmissão, prevenção e vacina; endometriose: sinais, sintomas e quando procurar ajuda; e hábitos de vida e saúde íntima. “Fortalecer o atendimento ginecológico durante o mês de março, com foco na coleta do preventivo, orientações educativas, abordagem humanizada às pacientes e conscientização sobre as principais condições que afetam a saúde feminina. Esse é o objetivo da ação”, afirma Simone Pinto, coordenadora da Clínica Integrada de Saúde da Unifacs.

Para participar da ação e ter acesso às consultas e aos exames ginecológicos, basta comparecer ao campus Paralela da UNIFACS, com um documento de identificação e o cartão do SUS, ou agendar o atendimento por meio do Whatsapp (71) 3273-8512. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, com horários diferenciados. Para mais informações, também é possível acessar o site da instituição.

Diagnóstico precoce

O câncer do colo do útero pode ser fatal, especialmente quando o diagnóstico ocorre de forma tardia. Trata-se de uma doença evitável, com estratégias simples e eficazes, como a vacinação contra o HPV e a realização periódica do exame preventivo. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o câncer do colo do útero é o segundo mais frequente entre as mulheres no estado e o terceiro em mortalidade. Em 2024, mais de 1,3 mil baianas foram internadas com a doença, e quase um terço delas recebeu o diagnóstico já em estágio avançado.

A endometriose também é uma condição frequentemente diagnosticada de forma tardia, que afeta milhões de mulheres e impacta diretamente a qualidade de vida e a saúde reprodutiva. Embora muitas queixas durante o ciclo menstrual sejam normalizadas, elas podem indicar a presença da doença. Entre os principais sintomas estão cólicas menstruais intensas, dor durante ou após a relação sexual e dificuldade para engravidar. Segundo a Sesab, a doença afeta entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva.

“Como clínica-escola, temos o compromisso de unir assistência, ensino e responsabilidade social, promovendo ações que impactem diretamente a saúde da população e a formação dos nossos alunos. Por isso, daremos início à primeira campanha institucional da Clínica Integrada de Saúde em 2026, reforçando a importância do cuidado com a saúde da mulher”, destaca Simone Pinto.