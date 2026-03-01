IGREJA CATÓLICA

Padre da Igreja do Bonfim é o novo vigário-geral da Arquidiocese de São Salvador; veja o que muda

O anúncio foi realizado neste domingo (01), pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 14:02

Padre da Igreja do Bonfim é o novo vigário-geral da Arquidiocese de São Salvador Crédito: Luanne Ribeiro/Divulgação

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia tem um novo vigário-geral: o cônego Edson Menezes da Silva, 68 anos. O anúncio da nomeação foi realizado neste domingo (01), pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, na Santa Missa na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Mesmo com a nomeação, padre Edson permanece como Reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Como vigário-geral, o cônego Edson Menezes assume a função de principal colaborador no governo pastoral da Arquidiocese, com a responsabilidade de auxiliar na coordenação das atividades administrativas e pastorais, além de representar o Arcebispo em diferentes atos e decisões, conforme o Direito Canônico. Reconhecido por sua trajetória de serviço e dedicação à Igreja, o novo vigário-geral já desempenhou diversas funções ao longo do ministério presbiteral, contribuindo na formação, na vida paroquial e na organização pastoral da Arquidiocese.

A nomeação reforça o compromisso com a continuidade dos trabalhos evangelizadores e com a comunhão entre as paróquias, pastorais e organismos arquidiocesanos. A celebração na Colina Sagrada, marcada por espírito de unidade e oração, foi também ocasião para que a comunidade manifestasse apoio e confiança ao novo vigário-geral, pedindo a bênção do Senhor do Bonfim para a missão que se inicia.