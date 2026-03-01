OPERAÇÃO

Polícia apreende carro com som 'paredão' após denúncias em bairro de Salvador

Ação da 37ª CIPM integra operação de combate à poluição sonora e desordem pública

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 12:17

Carro com som foi apreendido Crédito: Divulgação

Na noite do último sábado (28), policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam um veículo equipado com sistema de som do tipo “paredão” no bairro Caixa D’Água, em Salvador.

A ação faz parte das iniciativas de combate à perturbação do sossego, à poluição sonora, a irregularidades no trânsito e a situações de desordem pública.

Durante o reforço no patrulhamento na região, os agentes receberam denúncias sobre barulho excessivo na localidade. Ao averiguarem as informações, os militares identificaram um equipamento de som ligado em volume acima do permitido. O aparelho foi desligado na sequência, apreendido e encaminhado à Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

A Polícia Militar da Bahia informou que segue intensificando as ações da Operação Paredão em Salvador e em outras cidades do estado, com atuação integrada e foco no enfrentamento à criminalidade e na manutenção da ordem pública.