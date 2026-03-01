Acesse sua conta
Estufa de maconha é descoberta em imóvel no bairro de Pituaçu, em Salvador

Policiais apreenderam haxixe, droga sintética Wolf, óleo de Cannabis sativa, cocaína e outros entorpecentes em imóvel

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 10:31

Droga apreendida no imóvel
Droga apreendida no imóvel Crédito: Divulgação

Uma estufa usada para o cultivo de maconha foi descoberta por equipes da Rondesp Atlântico na madrugada deste domingo (1º), na Rua Dois de Janeiro, no bairro de Pituaçu.

Os militares realizavam rondas na região quando perceberam a presença de um homem dentro de uma edificação. Ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram três estufas com 40 pés e 40 mudas de maconha. No local também foram encontrados 17 tabletes de haxixe, oito embalagens com maconha prensada, três quilos da droga sintética conhecida como Wolf, 50 porções de óleo de Cannabis sativa, um frasco de lança-perfume e uma porção de cocaína.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

