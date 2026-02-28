MOBILIDADE

Nova via em Salvador será construída para ligar Minha Casa, Minha Vida em Cassange

Anúncio foi feito neste sábado (28) pelo prefeito Bruno Reis

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:57

Nova ligação vai melhorar a mobilidade urbana da região Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Salvador ganhará uma nova via para ampliar a mobilidade urbana na região de Cassange, onde estão sendo erguidos empreendimentos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O anúncio foi feito pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, neste sábado (28). O gestor municipal fez vistoria às obras dos residenciais Vale do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão.

A nova via terá quase dois quilômetros de extensão e vai ligar a rodovia BA-526, conhecida como CIA-Aeroporto, à Via Metropolitana. O objetivo é facilitar o acesso dos futuros moradores da região, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando a integração com outras áreas da cidade. O investimento previsto pode chegar a R$ 7 milhões.

“Os empreendimentos habitacionais do Vale do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão possuem um total de 720 unidades habitacionais. Já realizamos os sorteios, estamos concluindo as seleções das famílias e os dossiês para encaminhar à Caixa Econômica. Como contrapartida do município, viemos fazer a análise final para uma grande via que a Prefeitura vai construir nesta região”, destacou Bruno Reis.