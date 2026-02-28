Acesse sua conta
Nova via em Salvador será construída para ligar Minha Casa, Minha Vida em Cassange

Anúncio foi feito neste sábado (28) pelo prefeito Bruno Reis

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:57

Nova ligação vai melhorar a mobilidade urbana da região
Nova ligação vai melhorar a mobilidade urbana da região Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Salvador ganhará uma nova via para ampliar a mobilidade urbana na região de Cassange, onde estão sendo erguidos empreendimentos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O anúncio foi feito pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, neste sábado (28). O gestor municipal fez vistoria às obras dos residenciais Vale do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão.

A nova via terá quase dois quilômetros de extensão e vai ligar a rodovia BA-526, conhecida como CIA-Aeroporto, à Via Metropolitana. O objetivo é facilitar o acesso dos futuros moradores da região, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando a integração com outras áreas da cidade. O investimento previsto pode chegar a R$ 7 milhões.

“Os empreendimentos habitacionais do Vale do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão possuem um total de 720 unidades habitacionais. Já realizamos os sorteios, estamos concluindo as seleções das famílias e os dossiês para encaminhar à Caixa Econômica. Como contrapartida do município, viemos fazer a análise final para uma grande via que a Prefeitura vai construir nesta região”, destacou Bruno Reis.

“Essa nova via irá ajudar muito na mobilidade. Já finalizamos o projeto, estamos mobilizando a empresa e, em breve, voltaremos aqui para iniciar essa obra. Vamos entregar esses conjuntos habitacionais entre julho e outubro deste ano. Portanto, mais famílias terão o sonho da casa própria realizado”, completou o prefeito.

