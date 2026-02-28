VEJA DETALHES

Salvador vai ganhar primeira arena pública de futebol americano do Brasil

Prefeitura realizou neste sábado (28) vistorias técnicas para definir a área que vai abrigar o equipamento

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:39

Prefeitura vai definir qual área vai receber equipamento inédito Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Salvador está prestes a ganhar um equipamento de lazer inédito: a primeira arena pública dedicada exclusivamente ao futebol americano no Brasil. Neste sábado (28), o prefeito Bruno Reis, ao lado de secretários municipais e representantes da modalidade, realizou vistorias técnicas para definir a área onde a arena será instalada.

Três pontos da cidade são avaliados: Avenida 29 de Março e áreas nos bairros de Areia Branca e Cassange. Após a definição do local, será assinada a ordem de serviço para o início das obras. A expectativa é que a arena possa receber competições estaduais e nacionais, consolidando Salvador como um dos polos de futebol americano no Brasil.

Será a primeira arena construída especificamente para a categoria, já que as que existem no país são adaptadas. De acordo com o prefeito Bruno Reis, o município já dispõe de projeto executivo e recursos assegurados para a implantação do equipamento esportivo.

“Em alguma dessas três áreas, vamos implantar uma arena de futebol americano. É uma modalidade que vem crescendo no Brasil como um todo e, em Salvador, não é diferente. Falta ao país um equipamento como esse para competições nacionais e internacionais. Somos a capital nacional do esporte. Não há nenhuma cidade no Brasil que tenha tantas políticas públicas para a área como a nossa”, disse o prefeito.

“Já temos projeto executivo e recursos assegurados. Em breve, vamos dar a ordem de serviço para iniciar essa obra e depois faremos a inauguração dessa estrutura com um grande evento, trazendo times de outras cidades do Brasil para marcar o dia, que com certeza será histórico”, acrescentou Bruno Reis.