Salvador vai ganhar primeira arena pública de futebol americano do Brasil

Maysa Polcri
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:39
Salvador está prestes a ganhar um equipamento de lazer inédito: a primeira arena pública dedicada exclusivamente ao futebol americano no Brasil. Neste sábado (28), o prefeito Bruno Reis, ao lado de secretários municipais e representantes da modalidade, realizou vistorias técnicas para definir a área onde a arena será instalada.
Três pontos da cidade são avaliados: Avenida 29 de Março e áreas nos bairros de Areia Branca e Cassange. Após a definição do local, será assinada a ordem de serviço para o início das obras. A expectativa é que a arena possa receber competições estaduais e nacionais, consolidando Salvador como um dos polos de futebol americano no Brasil.
Será a primeira arena construída especificamente para a categoria, já que as que existem no país são adaptadas. De acordo com o prefeito Bruno Reis, o município já dispõe de projeto executivo e recursos assegurados para a implantação do equipamento esportivo.
“Em alguma dessas três áreas, vamos implantar uma arena de futebol americano. É uma modalidade que vem crescendo no Brasil como um todo e, em Salvador, não é diferente. Falta ao país um equipamento como esse para competições nacionais e internacionais. Somos a capital nacional do esporte. Não há nenhuma cidade no Brasil que tenha tantas políticas públicas para a área como a nossa”, disse o prefeito.
“Já temos projeto executivo e recursos assegurados. Em breve, vamos dar a ordem de serviço para iniciar essa obra e depois faremos a inauguração dessa estrutura com um grande evento, trazendo times de outras cidades do Brasil para marcar o dia, que com certeza será histórico”, acrescentou Bruno Reis.
As vistorias também contaram com as presenças do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, além de representantes do time Cavalaria 2 de Julho e da Confederação Nacional de Futebol Americano.