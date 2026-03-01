Salvador redistribui 7 linhas de ônibus entre empresas a partir de hoje; veja o que muda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de março de 2026 às 08:56
Sete linhas do transporte público de Salvador terão a operação transferida entre as concessionárias Plataforma e Ottrans a partir deste domingo (1º). A alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
As linhas atendem moradores de regiões como Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata.
De acordo com a Semob, a medida integra um ajuste operacional no sistema de transporte da capital. A iniciativa, segundo o órgão, busca reorganizar a logística das empresas responsáveis pelo serviço, preservando o padrão de atendimento aos passageiros.
Apesar da redistribuição, os usuários não devem perceber mudanças no dia a dia. Os coletivos continuarão circulando com os mesmos trajetos e horários atuais. A modificação envolve apenas a responsabilidade operacional das linhas.
Como fica a operação
Passam a ser operadas pela Ottrans:
Já sob responsabilidade da Plataforma ficam: