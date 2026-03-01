Acesse sua conta
Salvador redistribui 7 linhas de ônibus entre empresas a partir de hoje; veja o que muda

Mudança atinge bairros como Mussurunga, Pau Miúdo e Fazenda Grande do Retiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:56

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5)
Ônibus de Salvador Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Sete linhas do transporte público de Salvador terão a operação transferida entre as concessionárias Plataforma e Ottrans a partir deste domingo (1º). A alteração foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

As linhas atendem moradores de regiões como Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata.

De acordo com a Semob, a medida integra um ajuste operacional no sistema de transporte da capital. A iniciativa, segundo o órgão, busca reorganizar a logística das empresas responsáveis pelo serviço, preservando o padrão de atendimento aos passageiros.

Apesar da redistribuição, os usuários não devem perceber mudanças no dia a dia. Os coletivos continuarão circulando com os mesmos trajetos e horários atuais. A modificação envolve apenas a responsabilidade operacional das linhas.

Como fica a operação

Passam a ser operadas pela Ottrans:

  • 0313 – Fazenda Grande do Retiro x Barra
  • 0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira
  • 0420 – Lapa x Pau Miúdo

Já sob responsabilidade da Plataforma ficam:

  • 1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (setor L/J)
  • 1048 – Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (setor H/I)
  • 1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias
  • 1069 – Estação Mussurunga x Cassange/Boca da Mata

