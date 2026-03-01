COMPRE SEU CARRO

Feirão de seminovos em Salvador oferece entrada zero, bônus de até R$ 1,2 mil e crédito a 0,99%

Evento será realizado no estacionamento do Assaí, na Avenida Paralela, reunindo 42 lojista

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:19

Feirão de Seminovos na Paralela Crédito: Divulgação

Salvador sedia, entre sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8), a 30ª edição do Feirão Duelo dos Seminovos. O evento acontece no estacionamento do Assaí, localizado na Avenida Paralela, e reúne 42 lojas especializadas em veículos seminovos, além de uma loja de motos novas e seminovas e outra dedicada a motos elétricas.

A programação amplia as opções para quem deseja comprar ou trocar de carro, moto ou utilitário. Os valores dos veículos ofertados variam de R$ 29.500 a R$ 200 mil, todos seguindo o padrão de qualidade da Associação Oficial de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba).

Entre os destaques estão as condições de financiamento, com taxas a partir de 0,99% ao mês. Também serão oferecidas diferentes modalidades de crédito, inclusive com possibilidade de zero entrada e parcelamento em até 60 meses. Os benefícios, no entanto, passam por análise individual de crédito.

Durante os três dias de evento, o Banco BV manterá equipe de gerentes e analistas no local para realizar aprovações imediatas de financiamento, agilizando o processo para os compradores.

Segundo o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Junior, a 30ª edição do feirão traz uma novidade. Ele afirma: “Nesse primeiro Duelo dos Seminovos de 2026, cada cliente que comprar um carro, moto ou utilitário em qualquer um dos 42 lojistas presentes, entre a sexta e o domingo, vai ganhar um voucher que pode variar entre R$ 300 e R$ 1.200 para realizar compras no Assaí. O cliente muda de veículo e sai de lá com a mala cheia de compras”.