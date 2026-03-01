Acesse sua conta
Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva

Mandado de prisão foi cumprido pelo Setor de Investigação da Deam de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 16:39

Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva
Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva Crédito: Divulgação/SSP

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa sexta-feira, em Feira de Santana, pela prática recorrente de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Além disso, o suspeito possui registros por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), ameaça, e uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes, que teve como vítima um amigo da ex-companheira, atingido no peito por golpe de arma branca.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Feira de Santana e cumprido dentro da Operação Mulheres, realizada pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana. A ordem judicial baseia-se na prática recorrente de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido à unidade policial, submetido aos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.

