Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva

Perla Ribeiro
Publicado em 1 de março de 2026 às 16:39
Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa sexta-feira, em Feira de Santana, pela prática recorrente de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Além disso, o suspeito possui registros por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), ameaça, e uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes, que teve como vítima um amigo da ex-companheira, atingido no peito por golpe de arma branca.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Feira de Santana e cumprido dentro da Operação Mulheres, realizada pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana. A ordem judicial baseia-se na prática recorrente de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido à unidade policial, submetido aos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.