MARIA DA PENHA

Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva

Mandado de prisão foi cumprido pelo Setor de Investigação da Deam de Feira de Santana

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 16:39

Homem é preso na Bahia por stalking, violência doméstica e descumprir medida protetiva Crédito: Divulgação/SSP

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa sexta-feira, em Feira de Santana, pela prática recorrente de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Além disso, o suspeito possui registros por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), ameaça, e uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes, que teve como vítima um amigo da ex-companheira, atingido no peito por golpe de arma branca.