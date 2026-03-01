VIOLÊNCIA

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta

Vítima e menor que a atraiu para a cena do crime estudam na mesma escola e já foram namorados

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 15:10

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta Crédito: Divulgação

Os quatro homens acusados de terem praticado um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, são moradores da Zona Sul do Rio e de classes média e alta. A informação é do titular da 12ª Delegacia de Polícia, unidade responsável pelas investigações, o delegado Ângelo Lages. Os acusados, que já são considerados réus, estão foragidos da Justiça. A vítima e o menor que a atraiu para a cena do crime estudam na mesma escola e já foram namorados antes. As informações são do Jornal O Globo.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura por Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, João Gabriel Bertho Xavier e Matheus Veríssimo Zoel Martins, os dois de 19. O crime aconteceu na noite do dia 31 de janeiro, quando um menor de 17 anos atraiu a adolescente, que seria sua ex-namorada, para um encontro amoroso num apartamento na Rua Viveiros de Castro. Quando eles estavam tendo uma relação dentro do quarto, os outros homens entraram e praticaram o crime.

De acordo com o titular da 12ª Delegacia de Polícia (DP/Copacabana), unidade que investiga o crime, o delegado Ângelo Lages, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, e estava vazio, porque é utilizado apenas para aluguel por temporada. Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio.

De acordo com informações da Polícia Civil, após o crime, a adolescente procurou a 12ª DP para registrar a ocorrência. "Ela chegou à delegacia muito abalada emocionalmente e com algumas lesões aparentes nas costas, nos glúteos e na vagina. Além disso, apresentava sangramentos, o que comprovava que o crime havia acabado de acontecer. Por isso, até tentamos fazer a prisão em flagrante, indo até o local, mas não tinha mais ninguém no apartamento", informou o delegado, em entrevista ao jornal O Globo.

Ainda de acordo com o delegado, em entrevista ao Globo, quando a adolescente fez o exame de corpo de delito, o perito informou que as lesões verificadas são compatíveis com o relato feito por ela. O exame identificou lesões relacionadas à violência física, como ferimentos na área genital, sangue no canal vaginal e hematomas nas costas e nos glúteos. "Então, a investigação reuniu o depoimento fidedigno da vítima, laudo pericial, imagens de câmeras de segurança dos réus chegando e saindo do imóvel e o reconhecimentos deles feito pela adolescente".

O delegado destacou ainda que não há qualquer dúvida em relação à autoria e a materialidade do crime. "Ela sofreu muita violência física. Foi agredida por todos eles. Ela relatou sessões de tapas e chutes. Inclusive, a perícia apontou suspeita de fratura na costela. E sofreu muita violência psicológica também, com xingamentos e humilhações".

Dos quatro envolvidos, segundo o delegado, só dois deles tinham passagens pela polícia por rixa, após terem se envolvido em brigas. "Não tinham anotações prévias por crimes sexuais. Como eles optaram por fugir e não se submeter à ordem judicial, vamos continuar fazendo uma série de diligências para tentar encontrá-los".

Após a Polícia Civil indiciar os quatro homens pelo de crime de estupro com concurso de pessoas, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) à Justiça, que os tornou réus e expediu um mandado de prisão preventiva contra eles na sexta-feira (27). A Polícia Civil fez uma operação, denominada "Não é Não", neste sábado (28), para prendê-los, mas nenhum deles foi encontrado. Eles foram indiciados pelo de crime de estupro com concurso de pessoas.

O menor de 17 anos também está sendo procurado, mas teve sua identidade preservada. A apuração da sua conduta ficará a cargo da Vara da Infância e da Adolescência. Segundo as investigações, o menor, que já teve um relacionamento com a vítima entre 2023 e 2024, convidou ela para um encontro no apartamento de um amigo. E pediu ainda que ela levasse uma amiga, mas ela afirmou não ter quem levar e foi sozinha. Ele a recepcionou na portaria do prédio e, no elevador, comentou que havia outros amigos no imóvel e insinuou que eles também participariam do momento entre os dois, proposta que ela diz ter rejeitado.

Em depoimento, a vítima contou que, ao chegar ao apartamento, foi levada para um quarto e, durante a relação sexual entre ela e o ex-namorado, os quatro rapazes teriam adentrado o local, ficaram nus, passaram a tocá-la e a beija-la à força. Em seguida, a obrigaram a fazer sexo oral. Ela tentou sair do quarto, mas foi impedida. A adolescente relatou ainda que sofreu penetração dos quatro e foi agredida com socos, tapas e chupes na região abdominal.