Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado

Cinco parentes, entre eles duas crianças, viajavam para passar o fim de ano em Ibicuí

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:53

Vítimas foram identificadas Crédito: Reprodução

As vítimas baianas que morreram em um grave acidente de carro em Minas Gerais, na sexta-feira (19), tiveram as identidades confirmadas. Todas eram da mesma família, naturais de Ibicuí, no sul da Bahia, e residiam em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro.

Morreram no acidente Lucas Celestino Reis, de 40 anos; a esposa dele, Jéssica Silva da Hora, de 35; as duas filhas do casal, Ana Laura da Hora, de 8 anos, e Ísis da Hora Reis, de 3; além de Rayane Rebouças da Hora, de 19 anos, sobrinha de Jéssica. O grupo viajava junto quando o carro em que estavam se envolveu no acidente.

Nas redes sociais, o prefeito de Ibicuí, Salomão Cerqueira (PSD), informou que a família seguia para a cidade natal para passar as festas de fim de ano quando ocorreu a tragédia. Em mensagem publicada, ele lamentou as mortes e prestou solidariedade aos parentes das vítimas. “Uma tragédia que enluta não apenas as famílias Reis e da Hora, mas toda a nossa cidade”.

De acordo com a funerária Unipax, que falou à TV Integração, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região e, após a liberação, devem ser levados para a Bahia, onde ocorrerá o sepultamento. Até o momento, não há informações sobre data e horário do velório e do enterro.

O acidente aconteceu na rodovia MG-164, no trecho que passa pelo município de Martinho Campos. O motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista, atingisse um barranco e caísse em um córrego. O veículo ficou com as rodas para cima e submerso, e todos os ocupantes morreram ainda no local.

