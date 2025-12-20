FATALIDADE

Família baiana morre após carro cair em córrego em estrada de Minas Gerais

Vítimas iriam passar festas de fim de ano com os familiares na Bahia

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 20:03

Vítimas estavam a caminho de Ibicuí, na Bahia Crédito: Reprodução

Um casal, suas duas filhas, de 8 e 3 anos, e uma sobrinha, de 19 anos, morreram em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19). As vítimas eram da Bahia e estavam em uma estrada de Minas Gerais, a caminho da cidade de Ibicuí, no sudoeste baiano.

De acordo com um posicionamento do prefeito da cidade baiana, as vítimas foram identificadas como Lucas Celestino Reis, Jéssica Silva da Hora, Ana Laura da Hora, Ísis da Hora Reis e Rayane Rebouças da Hora. A família vivia na cidade de Nova Serrana e iria passar os feriados de fim de ano ao lado de familiares em Ibicuí.

Segundo informações da TV Integração, o acidente ocorreu na MG-164, na região de Martinho Campos, após o condutor do veículo perder o controle da direção e o carro sair da pista. O veículo caiu em um córrego depois de atingir um barranco. Todos os ocupantes morreram no local.

Em nota, o prefeito de Ibicuí, Salomão Cerqueira (PSD), afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento Social está atuando junto à família no processo de translado dos corpos. As vítimas ainda estão em Minas Gerais, mas serão levadas para a comunidade de Ruinha, na zona rural de Ibicuí.