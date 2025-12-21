POLÍCIA

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador

Dois acusados foram localizados em operação que cumpriu mandados em quatro bairros

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:31

Ricardo (de óculos) e Jackson (de capacete) são as vítimas Crédito: Reprodução

Dois investigados pela execução de técnicos de internet no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, foram localizados na manhã deste domingo (21). Eles são apontados como envolvidos nas mortes de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28. O crime teve grande repercussão pela suspeita de participação de uma facção criminosa na execução dos trabalhadores.

Durante a operação, mandados judiciais foram cumpridos em diferentes pontos da capital baiana. Um dos investigados teve a prisão decretada e foi encontrado no bairro de São Marcos. Outro suspeito, identificado como Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo”, reagiu à abordagem policial no bairro de Massaranduba, efetuando disparos de arma de fogo. Houve confronto, ele foi baleado, socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

As investigações indicam que os técnicos prestavam serviço para uma empresa provedora de internet e teriam sido sequestrados, amarrados e mortos como forma de represália. Inicialmente, informações apuradas com policiais apontavam que o crime estaria relacionado à cobrança de propina por integrantes do Comando Vermelho (CV), diante da recusa da empresa em pagar valores exigidos para atuar na região.

No entanto, a principal linha de apuração atualmente indica que os trabalhadores podem ter sido confundidos ou acusados de instalar equipamentos de monitoramento em áreas dominadas por uma facção ligada ao Bonde do Maluco (BDM). As diligências também incluíram o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros de Marechal Rondon, Campinas de Pirajá, São Marcos e Massaranduba.