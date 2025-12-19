SALVADOR

Após mortes de técnicos, operação mira câmeras e redes de internet de facções em Salvador

Os equipamentos são instalados ilegalmente por grupos criminosos para acompanhar as ações policiais na região.

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:42

Vitor Barreto Crédito: SSP

Uma força-tarefa da Segurança Pública da Bahia cumpre mandados no bairro de Marechal Rondon, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (19). A ofensiva visa desarticular redes clandestinas de internet e sistemas de videomonitoramento instalados ilegalmente por grupos criminosos na região.



As equipes de inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP) contam com apoio de servidores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Operação mira videomonitoramento e internet de criminosos 1 de 5

As ações ocorreram poucos dias após os assassinatos de três técnicos de telefonia serem mortos na região de Marechal Rondon. O trio teria sido executado a mando de uma facção que controla o bairro após a negativa do pagamento de "pedágio" para a atuação no bairro.