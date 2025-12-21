SALVADOR

Um morto e um preso: quem são os traficantes alvo de operação por morte de técnicos de internet

Operação localizou dois envolvidos no triplo homicídio ocorrido no Alto do Cabrito

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:41

Jeferson 'Badalo' foi morto e Jônatas foi preso em ação Crédito: Reprodução

Os investigados que foram alvo de operação pela execução dos três técnicos de internet no Alto do Cabrito, em Salvador, foram identificados. De acordo com policiais, os dois são Jeferson Caíque Nunes dos Santos, conhecido como “Badalo”, morto em confronto após reagir a ação de agentes de segurança, e Jonatas Amorim Nascimento, que teve mandado cumprido e foi preso pelo crime sem reagir a chegada dos policiais.

Jeferson Caíque, mais conhecido como “Badalo”, foi localizado no bairro de Massaranduba e, segundo a apuração, reagiu à abordagem efetuando disparos de arma de fogo. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens do investigado circulam nas redes sociais e passaram a integrar o material analisado no inquérito.

Jonatas, que atende pelo vulgo de Jon, teve a prisão decretada pela Justiça e foi encontrado no bairro de São Marcos. Contra o investigado, havia mandado judicial relacionado diretamente à participação no triplo homicídio. As diligências também incluíram buscas em outros bairros, como Marechal Rondon, onde os técnicos foram sequestrados, e Campinas de Pirajá, mas não houve prisões nesses dois bairros.

As ações fazem parte do desdobramento das investigações sobre as mortes de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, caso que ganhou grande repercussão pela possív atuação de facção criminosa.

As investigações apontam que os técnicos trabalhavam para uma empresa provedora de internet e teriam sido sequestrados, amarrados e executados. Em um primeiro momento, a apuração indicava que o crime poderia estar ligado à cobrança de propina atribuída a integrantes do Comando Vermelho (CV), diante da recusa da empresa em pagar valores exigidos para atuar na região.

Com o avanço das investigações, a principal linha passou a indicar que os trabalhadores podem ter sido confundidos ou acusados de instalar equipamentos de monitoramento em áreas controladas por uma facção associada ao Bonde do Maluco (BDM).