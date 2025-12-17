Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Execução teria sido usada como recado à empresa que atua em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:15

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas Crédito: Reprodução

Os três técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28. Eles trabalhavam prestando serviços de instalação e manutenção de internet quando foram sequestrados e mortos, na noite de terça-feira (16), em um crime que, segundo a polícia, não teve qualquer relação com envolvimento das vítimas em atividades ilícitas.

Horas antes de serem mortos, os três gravaram um vídeo para as redes sociais em que aparecem brincando antes de trabalhar. De acordo com informações apuradas junto a uma fonte policial, os três foram capturados por traficantes após realizarem um serviço durante a tarde nas imediações do bairro de Marechal Rondon. Em seguida, teriam sido levados à força para o Alto do Cabrito, área conhecida por moradores e investigadores como ponto de execuções e desova de corpos. Veja quem são as vítimas na galeria abaixo: 

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 10
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução

Familiares relataram que Ricardo Antônio da Silva Souza já havia sido alvo de ameaças enquanto trabalhava nas ruas. Segundo uma parente, traficantes abordavam os técnicos e mandavam recados intimidadores à empresa para a qual eles prestavam serviço, exigindo o pagamento de um “pedágio” para permitir a atuação nas áreas controladas pela facção. “Ele morreu inocente, por causa dessa cobrança. Disseram que, se a empresa não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar”, afirmou a familiar, que teve a identidade preservada por segurança.

As investigações indicam que a cobrança era direcionada à Planet Internet, provedora que atua em bairros da região de Pirajá e do Subúrbio Ferroviário. A empresa foi procurada, mas não se manifestou até a publicação. A polícia aponta que a execução dos funcionários teria sido uma forma de punição imposta pelo grupo criminoso diante da recusa ou falta de pagamento da taxa ilegal.

Ainda conforme a apuração, Ricardo, Jackson e Patrick foram encontrados mortos com fardas de trabalho, com mãos e pés amarrados. Não há registros de processos judiciais contra eles no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o que reforça a versão de que eram trabalhadores sem qualquer ligação com o crime. Policiais militares da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato) atenderam à ocorrência e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue com diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do triplo homicídio e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre prisões.

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 10
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução

Leia mais

Imagem - Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Tags:

Comando Vermelho Mortos Ameaças Empresa Técnicos de Internet

Mais recentes

Imagem - O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas

O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas
Imagem - Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista
Imagem - Aulas gratuitas de balé revelam talentos e formam jovens bailarinas em Salvador

Aulas gratuitas de balé revelam talentos e formam jovens bailarinas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’