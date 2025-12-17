SALVADOR

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Execução teria sido usada como recado à empresa que atua em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:15

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas Crédito: Reprodução

Os três técnicos de internet executados pelo Comando Vermelho (CV) no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28. Eles trabalhavam prestando serviços de instalação e manutenção de internet quando foram sequestrados e mortos, na noite de terça-feira (16), em um crime que, segundo a polícia, não teve qualquer relação com envolvimento das vítimas em atividades ilícitas.

Horas antes de serem mortos, os três gravaram um vídeo para as redes sociais em que aparecem brincando antes de trabalhar. De acordo com informações apuradas junto a uma fonte policial, os três foram capturados por traficantes após realizarem um serviço durante a tarde nas imediações do bairro de Marechal Rondon. Em seguida, teriam sido levados à força para o Alto do Cabrito, área conhecida por moradores e investigadores como ponto de execuções e desova de corpos. Veja quem são as vítimas na galeria abaixo:

Familiares relataram que Ricardo Antônio da Silva Souza já havia sido alvo de ameaças enquanto trabalhava nas ruas. Segundo uma parente, traficantes abordavam os técnicos e mandavam recados intimidadores à empresa para a qual eles prestavam serviço, exigindo o pagamento de um “pedágio” para permitir a atuação nas áreas controladas pela facção. “Ele morreu inocente, por causa dessa cobrança. Disseram que, se a empresa não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar”, afirmou a familiar, que teve a identidade preservada por segurança.

As investigações indicam que a cobrança era direcionada à Planet Internet, provedora que atua em bairros da região de Pirajá e do Subúrbio Ferroviário. A empresa foi procurada, mas não se manifestou até a publicação. A polícia aponta que a execução dos funcionários teria sido uma forma de punição imposta pelo grupo criminoso diante da recusa ou falta de pagamento da taxa ilegal.

Ainda conforme a apuração, Ricardo, Jackson e Patrick foram encontrados mortos com fardas de trabalho, com mãos e pés amarrados. Não há registros de processos judiciais contra eles no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o que reforça a versão de que eram trabalhadores sem qualquer ligação com o crime. Policiais militares da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato) atenderam à ocorrência e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue com diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do triplo homicídio e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre prisões.