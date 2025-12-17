SALVADOR

Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Vítimas foram sequestradas por estarem trabalhado sem pagamento de propina

Ricardo é um dos técnicos de internet mortos pelo CV Crédito: Reprodução

Os técnicos de internet mortos pelo Comando Vermelho (CV) no Alto do Cabrito, em Salvador, foram executados após a facção ameaçar a empresa para qual as vítimas trabalhavam para o pagamento de ‘pedágio’ para atuação da provedora nas áreas de atuação do grupo. A reportagem do CORREIO conversou com um familiar de uma das vítimas, que lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa.

“Ricardo morreu por causa desse pedágio que eles cobram. Antes, ele já tinha sido ameaçado pelos traficantes, que liberaram eles para dar o recado [à empresa] e deixaram claro que, se não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar. Queriam propina e ele morreu inocente”, explica a familiar de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, que terá a identidade preservada por segurança. Além de Ricardo, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram mortos no crime.

Os três foram alvo de disparos na Rua 3, no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo fonte policial, no entanto, eles foram pegos em outro local. “Eles estavam em um serviço de instalação durante a tarde nas imediações do Inferninho, em Marechal Rondon. Na saída, foram pegos pelos traficantes, que sequestraram eles e levaram para aquela área do Alto do Cabrito, que já é conhecida como ponto de execução e desova”, informa o policial, que fala sob anonimato.

O triplo homicídio é mais um resultado prática cruel das facções criminosas que cobram taxas para empresas de serviços como internet e gás. Neste caso, a Planet Internet, que é uma provedora de bairros da região de Pirajá e do Subúrbio, foi cobrada pelo CV. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.

Os três técnicos não tinham qualquer envolvimento com ações criminosas e foram executados com farda e mãos e pés amarrados. No Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), não há nenhum processo contra as vítimas, o que atesta a informação do policial. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 e, após acionamento, policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram acionados para atender a ocorrência de homicídio.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram os óbitos e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.