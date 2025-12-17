Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Vítimas foram sequestradas por estarem trabalhado sem pagamento de propina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:30

Ricardo é um dos técnicos de internet mortos pelo CV Crédito: Reprodução

Os técnicos de internet mortos pelo Comando Vermelho (CV) no Alto do Cabrito, em Salvador, foram executados após a facção ameaçar a empresa para qual as vítimas trabalhavam para o pagamento de ‘pedágio’ para atuação da provedora nas áreas de atuação do grupo. A reportagem do CORREIO conversou com um familiar de uma das vítimas, que lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa.

“Ricardo morreu por causa desse pedágio que eles cobram. Antes, ele já tinha sido ameaçado pelos traficantes, que liberaram eles para dar o recado [à empresa] e deixaram claro que, se não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar. Queriam propina e ele morreu inocente”, explica a familiar de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, que terá a identidade preservada por segurança. Além de Ricardo, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram mortos no crime.

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 10
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução

Os três foram alvo de disparos na Rua 3, no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo fonte policial, no entanto, eles foram pegos em outro local. “Eles estavam em um serviço de instalação durante a tarde nas imediações do Inferninho, em Marechal Rondon. Na saída, foram pegos pelos traficantes, que sequestraram eles e levaram para aquela área do Alto do Cabrito, que já é conhecida como ponto de execução e desova”, informa o policial, que fala sob anonimato.

O triplo homicídio é mais um resultado prática cruel das facções criminosas que cobram taxas para empresas de serviços como internet e gás. Neste caso, a Planet Internet, que é uma provedora de bairros da região de Pirajá e do Subúrbio, foi cobrada pelo CV. A empresa foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.

Os três técnicos não tinham qualquer envolvimento com ações criminosas e foram executados com farda e mãos e pés amarrados. No Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), não há nenhum processo contra as vítimas, o que atesta a informação do policial. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 e, após acionamento, policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram acionados para atender a ocorrência de homicídio.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram os óbitos e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 10
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) e Patrick são as vítimas por Reprodução

Leia mais

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - ‘CV Net’: Comando Vermelho cobra ‘pedágio’ para comerciantes em comunidades baianas

‘CV Net’: Comando Vermelho cobra ‘pedágio’ para comerciantes em comunidades baianas

Imagem - Salvador e o tráfico: CV exige taxa em Cosme de Farias, Federação sem internet e 'tribunal do crime' em Paripe

Salvador e o tráfico: CV exige taxa em Cosme de Farias, Federação sem internet e 'tribunal do crime' em Paripe

Tags:

Comando Vermelho Mortos Ameaças Empresa Técnicos de Internet

Mais recentes

Imagem - O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas

O que se sabe sobre o acidente na Chapada Diamantina que matou quatro pessoas
Imagem - Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista

Trinta e nove cidades baianas têm alerta de chuvas intensas até quinta-feira (18); veja lista
Imagem - Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’