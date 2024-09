BAHIA

Salvador e o tráfico: CV exige taxa em Cosme de Farias, Federação sem internet e 'tribunal do crime' em Paripe

Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 05:00

Comando Vermelho cobra R$ 100 por semana de comerciantes em Cosme de Farias

R$ 100 por semana. Este é o valor que os comerciantes de Cosme de Farias pagam ao Comando Vermelho para não terem o mesmo fim do revendedor de gás Gerson Leopoldino, 68 anos, morto a tiros na Baixa do Tubo pela desobediência em setembro do passado. Informações obtidas pela Coluna indicam que diversos comerciantes de vários setores pagam este valor – para o CV tudo é lucro.

Vale lembrar que tudo isso surgiu na década de 80, com paramilitares nos morros do Rio de Janeiro, que cobravam “taxa de proteção”. Mas, nos anos 2000, parte desse grupo virou a Liga da Justiça e passou a explorar também o tráfico de drogas, o que conhecemos hoje como milícia, um dos maiores grupos criminosos do Rio.

De volta à Bahia, será que, temendo uma nova concorrência, o CV já se antecipou antes que a milícia se torne uma realidade no estado? Só a Secretaria de Segurança Pública para dizer.

Gerson foi morto em Cosme de Farias por não pagar taxa ao CV Crédito: Reprodução

Guerra do tráfico impede reparos em rede e Federação fica sem internet

Devido à guerra entre o Bonde do Maluco e o Comando Vermelho no Engenho Velho da Federação, uma operadora de telefonia não pode fazer reparos para a normalização do serviço de internet em boa parte da Federação. Os moradores reclamam que ficam às vezes até 24h sem conexão.

O cabo que alimenta toda a rede da região passa pela Baixa da Égua, local dos embates, e, por isso, os técnicos não conseguem resolver o problema. Nesta quarta (18), a operada contratou uma empresa de segurança para acompanhar o trabalho dos funcionários, mas todos foram impedidos pela PM, acionada mais uma vez para conter o confronto, regado a tiros de fuzil e granadas.

Enquanto isso, a violência e a instabilidade geradas pelas facções acabam prejudicam a qualidade de vida e a dignidade das pessoas que vivem nessas áreas.

Briga entre o BDM e CV no Engenho Velho da Federação deixa parte da Federação sem internet Crédito: Marina Silva/CORREIO

Adolescentes e o 'tribunal do crime'

E foi por pouco. Três adolescentes escaparam do "tribunal de crime" em Paripe, graças à intervenção dos pais. Na última terça (17), eles foram pegos pelo CV após terem roubado um cavalo.Os traficantes chamaram os pais, que não economizaram na surra.

Em um vídeo, um dos meninos está ajoelhado enquanto o pai bate nele com o cinto.

"Tá certo isso? Saí do meu trabalho. Poderia ser pior", diz o pai, lembrando que os três poderiam ter sido julgados à morte.