CRIME

Quadrilha invade casa e executa homem no interior da Bahia

Um homem de 47 anos foi morto a tiros em Serrinha, no nordeste baiano, na quarta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, quatro criminosos invadiram a casa de Fernando Cordeiro, de 47 anos, durante a madrugada e o levaram em um veículo. O corpo da vítima foi localizado horas depois do sequestro.

Policiais militares do 16º Batalhão (BPM) foram acionados e, ao chegar no local, a equipe encontrou o corpo e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. A Delegacia Territorial de Serrinha instaurou um inquérito policial para apurar o homicídio.