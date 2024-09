BAHIA

Criminalidade: fake news, adolescentes executados e rajadas tiros no Lobato

Confira a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 05:00

Fake news: empresário é acusado de ser “x-9”

Um empresário da Boca do Rio está há dias sem dormir. Um perfil falso no Instagram aponta-o como “x-9”: usa uma foto dele dizendo que mantém relação com traficantes para depois passar informações à polícia – o bairro vive em pé de guerra entre as facções BDM e CV.

Após prestar queixa na delegacia, o empresário descobriu que outros moradores foram vítimas do perfil, que aponta cinco pessoas também como “x-9” - em uma das publicações, diz que um homem é “caguete de polícia da nona (9º DP)” e emenda “Bonde do Maluco é pra pegar e deixar feio”. Em maio de 2014, uma imagem correu o país: uma dona de casa de Alagoas, acusada de sequestrar crianças para rituais de feitiçaria, foi espancada até a morte.

O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Ou seja, quem produz fake news, achando que a internet é uma “terra sem lei”, pode ser, mais cedo ou mais tarde, desmascarado e preso.

Empresário apontado como "X-9" na Boca do Rio é vítima de fake news Crédito: Reprodução

Adolescentes mortos em menos de 24h

Mais uma vez a violência segue mapeando a Bahia. Em menos de 24 horas, dois adolescentes foram brutalmente assassinados por traficantes. O estudante Enzo Trindade da Luz Santos, de 15 anos, foi baleado na quinta (12), no bairro Fazenda Coutos, em Salvador. Enzo retornava para casa quando ficou de frente com um “bonde” de mais de 10 homens armados. Ele era paciente de uma clínica de tratamento psicossocial em Brotas e não tinha envolvimento com o crime.

Em Conceição de Jacuípe, na quarta (11), Pedro Silva Santos, 14, estava no centro da cidade, quando foi morto com vários disparos, depois de ter sido perseguido por dois homens.

A gente cansa de ouvir que as crianças e jovens são o futuro que a gente deseja. Mas que amanhã nós, baianos, teremos, se toda hora temos uma esperança ceifada pela violência?

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Sexta-feira 13 no Lobato

A temida sexta-feira 13 não ficou só no mito para os moradores do Lobato. Eles viveram cenas reais de terror, durante uma intensa troca de tiros durante uma operação policial no bairro.

Imagens feitas por eles, divulgadas nas redes sociais, mostram um helicóptero usado pela polícia à caça dos traficantes. O confronto começou na noite de quinta (12).