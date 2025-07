COLUNA BRUNO WENDEL

'Eu vi a morte', diz líder de movimento de catadores, após atentado a tiros em cooperativa

Vítima teme também pela vida de colegas que dormem na sede, local do ataque

Ainda abalada, a liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Salvador e integrante da Associação Nacional dos Catadores no Estado da Bahia (Ancat), Anamone dos Santos , fala sobre os momentos de terror em que viveu na noite desta terça-feira (01). "Eu vi a morte. Pensei que não ia sobreviver", disse ela, ao CORREIO. >

Ananone foi vítima de uma tentativa de homicídio na sede da cooperativa Cata Rua, que ela preside, no bairro São João do Cabrito, no Subúrbio ferroviário de Salvador. "Estou amedrontada. Não consigo dormir. Me preocupo também com a população que não tem para onde ir e que dorme lá, na sede", declara ela. >