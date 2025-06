LINHA VERDE

Aldeia Hippie se manifesta após ação do Comando Vermelho na região

Moradores dizem: "não somos criminosos"

Após a publicação da matéria do CORREIO sobre a ocupação do Comando Vermelho (CV) na Aldeia Hippie, obrigando os moradores a esconder armas e drogas, representantes da comunidade se manifestaram." Nós, moradores da Aldeia, não somos criminosos. Somos guardiões da arte, da paz e do amor. Vivemos diariamente lutando pela preservação do meio ambiente, da nossa cultura ancestral, da espiritualidade livre e da construção de um modelo de vida sustentável e coletivo", diz a nota. >