Idoso morre após ser atropelado por motociclista na Estrada do Derba

Motoqueiro fugiu após o crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:36

Estrada do Derba
Estrada do Derba Crédito: Reprodução/Google Street View

Um idoso morreu após ser atropelado por uma moto na Estrada do Derba, entre o bairro de Águas Claras e a Base Naval de Aratu, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, um carro parou para dar passagem ao homem, mas um motociclista que vinha ao lado atingiu o pedestre e fugiu em seguida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e logo em seguida uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para prestar socorro ao idoso, mas após vários minutos de tentativas de reanimação, a morte foi confirmada.

De acordo com a TV Record, o idoso foi identificado como Older Vasconcelos Costa. Vizinhos contaram que ele vivia na região havia cerca de 30 anos, mas morava sozinho, já que a família seria de São Paulo.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada para atender a ocorrência e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a retirada do corpo. O atropelamento será investigado pela Polícia Civil.

