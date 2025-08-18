ACIDENTE

Idoso morre após ser atropelado por motociclista na Estrada do Derba

Motoqueiro fugiu após o crime

Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:36

Estrada do Derba Crédito: Reprodução/Google Street View

Um idoso morreu após ser atropelado por uma moto na Estrada do Derba, entre o bairro de Águas Claras e a Base Naval de Aratu, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, um carro parou para dar passagem ao homem, mas um motociclista que vinha ao lado atingiu o pedestre e fugiu em seguida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e logo em seguida uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para prestar socorro ao idoso, mas após vários minutos de tentativas de reanimação, a morte foi confirmada.

De acordo com a TV Record, o idoso foi identificado como Older Vasconcelos Costa. Vizinhos contaram que ele vivia na região havia cerca de 30 anos, mas morava sozinho, já que a família seria de São Paulo.