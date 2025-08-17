Carro capota na BR-324, e outros veículos saem da pista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 16:38
O mau tempo tem causado transtornos para os motoristas que transitam pela BR-324, neste domingo (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos cinco veículos foram parar na área lateral da via após derrapar na pista. Um deles chegou a capotar.
Em um vídeo compartilhado por um motorista que passavam pela região, aparecem quatro veículos fora da pista, caídos em uma área de vegetação. "A minha van rodou aqui agora e bateu nos dois corrimãos. O meu outro carro, que estava na frente, quase roda também, mas deu para segurar. Graças a Deus a van não teve nada, já tem aqui quatro carros aqui", relatou o homem.
Carros foram para fora da pista por conta da água
De acordo com a PRF, desde às 9h da manhã, quando foi identificado o primeiro acionamento, foram cinco veículos acidentados. Em nenhum dos casos houve vítimas. Os registros ocorreram no quilômetro 531, sentido Salvador, segundo a polícia.
"O tráfego está desviado para a pista auxiliar para que haja a limpeza da via pelo Corpo de Bombeiros. Não há retenção considerável no fluxo de veículos", comunicou.
No vídeo, o motorista levanta a hipótese de que haveria óleo na pista, que seria o responsável pelos veículos estarem derrapando na via. No entanto, a PRF aponta que a causa dos acidentes seria a aquaplanagem, por conta do mau tempo, visto que não foi constatado óleo na rodovia.