Carro capota na BR-324, e outros veículos saem da pista

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos registrados até o momento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 16:38

Em vídeo compartilhado no final da manhã deste domingo (17), ao menos quatro veículos foram flagrados fora da pista
Em vídeo compartilhado no final da manhã deste domingo (17), ao menos quatro veículos foram flagrados fora da pista Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O mau tempo tem causado transtornos para os motoristas que transitam pela BR-324, neste domingo (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos cinco veículos foram parar na área lateral da via após derrapar na pista. Um deles chegou a capotar. 

Em um vídeo compartilhado por um motorista que passavam pela região, aparecem quatro veículos fora da pista, caídos em uma área de vegetação. "A minha van rodou aqui agora e bateu nos dois corrimãos. O meu outro carro, que estava na frente, quase roda também, mas deu para segurar. Graças a Deus a van não teve nada, já tem aqui quatro carros aqui", relatou o homem.

Quatro dos cinco carros acidentados foram flagrados em vídeo de um condutor que passava pela via por Reprodução/ Redes sociais

De acordo com a PRF, desde às 9h da manhã, quando foi identificado o primeiro acionamento, foram cinco veículos acidentados. Em nenhum dos casos houve vítimas. Os registros ocorreram no quilômetro 531, sentido Salvador, segundo a polícia.

"O tráfego está desviado para a pista auxiliar para que haja a limpeza da via pelo Corpo de Bombeiros. Não há retenção considerável no fluxo de veículos", comunicou. 

No vídeo, o motorista levanta a hipótese de que haveria óleo na pista, que seria o responsável pelos veículos estarem derrapando na via. No entanto, a PRF aponta que a causa dos acidentes seria a aquaplanagem, por conta do mau tempo, visto que não foi constatado óleo na rodovia.

