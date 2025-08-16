Salvador e mais 55 cidades baianas entram em alerta de chuvas intensas; veja previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:38
Salvador e mais 55 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva entre a manhã deste sábado (16) e do domingo (17), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Norte e no Sul da Bahia (confira lista abaixo).
A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia - a intensidade varia entre forte até extrema. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Chuva em Salvador
Amélia Rodrigues
Araçás
Aratuípe
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeias
Castro Alves
Catu
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Entre Rios
Esplanada
Governador Mangabeira
Igrapiúna
Itacaré
Itanagra
Itaparica
Ituberá
Jaguaripe
Laje
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Muniz Ferreira
Muritiba
Nazaré
Nilo Peçanha
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Salinas da Margarida
Salvador
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Terra Nova
Valença
Varzedo
Vera Cruz