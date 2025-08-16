Acesse sua conta
Salvador e mais 55 cidades baianas entram em alerta de chuvas intensas; veja previsão

Pode chover até 50 mm/dia, com precipitações fortes e até extremas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:38

Chuva em Salvador nesta sexta (2)
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Salvador e mais 55 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva entre a manhã deste sábado (16) e do domingo (17), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Norte e no Sul da Bahia (confira lista abaixo).

A expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia - a intensidade varia entre forte até extrema. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Confira a lista de cidades em alerta:

Amélia Rodrigues

Araçás

Aratuípe

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeias

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Governador Mangabeira

Igrapiúna

Itacaré

Itanagra

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Nazaré

Nilo Peçanha

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Salinas da Margarida

Salvador

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença

Varzedo

Vera Cruz

