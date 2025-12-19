Inscrições para o Camarote Acessível do Festival Virada 2026 estão abertas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:28
Até a próxima segunda-feira (22), estão abertas as inscrições para o Camarote Acessível instalado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, durante as apresentações do Natal Salvador e do Festival Virada Salvador 2026. Candidatos podem manifestar interesse até às 14h do último dia de inscrições.
Cada pessoa com deficiência terá direito a levar um acompanhante maior de 18 anos. O cadastro pode ser realizado presencialmente na sede do Cadastro Único (CadÚnico), no bairro do Comércio, das 8h às 17h, ou de forma online. Para a inscrição, é necessário anexar o comprovante de deficiência.
Algumas atrações do Festival Virada Salvador 2026
Neste ano, serão disponibilizadas 60 vagas por dia para a Santa Missa com Frei Gilson, no dia 25; o show de Roberto Carlos, no dia 26; e para as apresentações do Festival Virada Salvador, entre os dias 27 e 31.
O Camarote Acessível é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e, mais uma vez, oferece um espaço seguro e estruturado para que pessoas com deficiência e seus familiares possam aproveitar a festa.
“A estrutura adaptada, com rampas, intérprete de Libras, audiodescrição, segurança e vista privilegiada, já é uma referência para o público PCD”, celebrou o titular da Sempre, Júnior Magalhães.