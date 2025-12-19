CELEBRAÇÃO

Inscrições para o Camarote Acessível do Festival Virada 2026 estão abertas

Neste ano, serão disponibilizadas 60 vagas por dia

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:28

Camarote Acessível Crédito: Otávio Santos / Secom PMS

Até a próxima segunda-feira (22), estão abertas as inscrições para o Camarote Acessível instalado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, durante as apresentações do Natal Salvador e do Festival Virada Salvador 2026. Candidatos podem manifestar interesse até às 14h do último dia de inscrições.

Cada pessoa com deficiência terá direito a levar um acompanhante maior de 18 anos. O cadastro pode ser realizado presencialmente na sede do Cadastro Único (CadÚnico), no bairro do Comércio, das 8h às 17h, ou de forma online. Para a inscrição, é necessário anexar o comprovante de deficiência.

Neste ano, serão disponibilizadas 60 vagas por dia para a Santa Missa com Frei Gilson, no dia 25; o show de Roberto Carlos, no dia 26; e para as apresentações do Festival Virada Salvador, entre os dias 27 e 31.

O Camarote Acessível é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e, mais uma vez, oferece um espaço seguro e estruturado para que pessoas com deficiência e seus familiares possam aproveitar a festa.