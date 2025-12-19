Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para o Camarote Acessível do Festival Virada 2026 estão abertas

Neste ano, serão disponibilizadas 60 vagas por dia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:28

Camarote Acessível
Camarote Acessível Crédito: Otávio Santos / Secom PMS

Até a próxima segunda-feira (22), estão abertas as inscrições para o Camarote Acessível instalado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, durante as apresentações do Natal Salvador e do Festival Virada Salvador 2026. Candidatos podem manifestar interesse até às 14h do último dia de inscrições. 

Cada pessoa com deficiência terá direito a levar um acompanhante maior de 18 anos. O cadastro pode ser realizado presencialmente na sede do Cadastro Único (CadÚnico), no bairro do Comércio, das 8h às 17h, ou de forma online. Para a inscrição, é necessário anexar o comprovante de deficiência.

Algumas atrações do Festival Virada Salvador 2026

Edson Gomes por Reprodução | Redes Sociais
Léo Santana por Divulgação
Claudia Leitte por Divulgação
Durval lelys por paula fróes
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no The Town por Reprodução/Redes sociais
Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação
1 de 7
Edson Gomes por Reprodução | Redes Sociais

Neste ano, serão disponibilizadas 60 vagas por dia para a Santa Missa com Frei Gilson, no dia 25; o show de Roberto Carlos, no dia 26; e para as apresentações do Festival Virada Salvador, entre os dias 27 e 31.

O Camarote Acessível é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e, mais uma vez, oferece um espaço seguro e estruturado para que pessoas com deficiência e seus familiares possam aproveitar a festa.

“A estrutura adaptada, com rampas, intérprete de Libras, audiodescrição, segurança e vista privilegiada, já é uma referência para o público PCD”, celebrou o titular da Sempre, Júnior Magalhães.

Tags:

Salvador Festival Virada Salvador Acessibilidade

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana

Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana
Imagem - Trabalhadores terão vagão exclusivo no VLT de Salvador

Trabalhadores terão vagão exclusivo no VLT de Salvador
Imagem - Criador do Ba-Vi e primeiro diretor da TV Bahia, Libório foi destaque no jornalismo baiano

Criador do Ba-Vi e primeiro diretor da TV Bahia, Libório foi destaque no jornalismo baiano

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadora é indenizada após ser acusada de apresentar atestado médico falso
01

Trabalhadora é indenizada após ser acusada de apresentar atestado médico falso

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força
04

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força