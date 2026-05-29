EDUCAÇÃO

Piscina, quadra poliesportiva e salas climatizadas: Escola municipal para 480 alunos é inaugurada em Salvador

Unidade de ensino fica em Alto de Coutos

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:13

Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta sexta-feira (29) a nova estrutura da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha, no bairro de Alto de Coutos. A unidade foi totalmente reconstruída após um investimento superior a R$ 17 milhões e agora passa a atender 480 estudantes em tempo integral — número mais de 200% maior do que a capacidade anterior.

Localizada na Travessa 2 de Julho de Coutos, a escola oferece turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. O novo prédio conta com 19 salas de aula climatizadas, área construída de mais de 3,6 mil metros quadrados e acessibilidade total.

Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha, no bairro de Alto de Coutos 1 de 8

Durante a entrega da unidade, o prefeito Bruno Reis afirmou que esta é a 45ª escola inaugurada ou reconstruída pela atual gestão desde 2021. Segundo ele, outras sete unidades devem ser entregues nos próximos dias, enquanto mais 12 terão as obras iniciadas em breve.

“Vamos chegar ao final do nosso mandato com 80 novas escolas de alto padrão como essa. Escolas sustentáveis, climatizadas, com quadra poliesportiva, energia solar e reutilização de água”, declarou.

O prefeito também destacou que os novos projetos têm sido planejados de acordo com a demanda de cada região da cidade. “É natural que a cidade cresça e mais crianças precisem da rede municipal. Temos buscado ampliar vagas nas escolas novas e também nas unidades reconstruídas”, afirmou.

O secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, ressaltou o aumento expressivo no número de vagas da escola. Antes da reconstrução, a unidade atendia cerca de 140 alunos. “Agora poderá receber até 480 estudantes. É uma escola completamente climatizada, com 19 salas de aula climatizadas”, disse. Ele acrescentou ainda que a meta da Prefeitura é concluir a climatização de toda a rede municipal até o fim deste ano.

A diretora da escola, Solange Messias, afirmou que a reconstrução atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região. Segundo ela, a antiga estrutura apresentava diversos problemas. “Quando chovia, molhava dentro das salas. A comunidade esperava muito por essa ampliação para atender melhor os alunos daqui de Alto de Coutos”, relatou.