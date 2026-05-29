CONFIRA

Flipelô anuncia autoras convidadas para edição deste ano em Salvador

Evento acontece entre 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:13

Autoras confirmadas na edição deste ano da Flipelô Crédito: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) anunciou as primeiras atrações da edição deste ano, que acontece entre 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador. A programação será totalmente gratuita.

Entre os nomes confirmados nesta semana estão: Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e Bárbara Carine (conheça mais sobre cada uma delas abaixo).

A edição de 2026 marca os dez anos da Flipelô e integra o calendário comemorativo pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição referência nacional na preservação e difusão da literatura e da cultura brasileira.

A poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), que dirigiu a Fundação Casa de Jorge Amado de 1986 a 2016, será a grande homenageada, ao lado do seu amigo e parceiro, o ilustrador Calasans Neto.

Momentos da Flipelô 2025 1 de 5

Carla Madeira

Conquistou milhares de leitores com romances marcados pela intensidade emocional e pela complexidade das relações humanas, como “Tudo é rio”, “Véspera” e “A natureza da mordida”.

Ana Maria Gonçalves

É uma das vozes mais importantes da literatura negra brasileira e integrante da Academia Brasileira de Letras, é autora do celebrado romance “Um defeito de cor”, obra fundamental da literatura brasileira contemporânea.

Aline Bei

Reconhecida por uma escrita poética, sensível e inovadora, a autora conquistou leitores e leitoras com obras marcantes como “O peso do pássaro morto” e “Pequena coreografia do adeus”, aproximando literatura, oralidade e experimentação estética em narrativas profundamente humanas.

Bárbara Carine