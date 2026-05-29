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Flipelô anuncia autoras convidadas para edição deste ano em Salvador

Evento acontece entre 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:13

Autoras confirmadas na edição deste ano da Flipelô
Autoras confirmadas na edição deste ano da Flipelô Crédito: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) anunciou as primeiras atrações da edição deste ano, que acontece entre 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador. A programação será totalmente gratuita.

Entre os nomes confirmados nesta semana estão: Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e Bárbara Carine (conheça mais sobre cada uma delas abaixo). 

A edição de 2026  marca os dez anos da Flipelô e integra o calendário comemorativo pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição referência nacional na preservação e difusão da literatura e da cultura brasileira.

A poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), que dirigiu a Fundação Casa de Jorge Amado de 1986 a 2016, será a grande homenageada, ao lado do seu amigo e parceiro, o ilustrador Calasans Neto.

Momentos da Flipelô 2025

Logomarca do evento por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
O escritor Raphael Montes por Guilherme Weber de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Teatro Sesi Pelourinho foi um dos palcos do evento por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Bate-papo na Vila Literária por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
Em 2025, foram cerca de 300 mil pessoas, durante os cinco dias de festas, no Centro Histórico de Salvador por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado
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Logomarca do evento por Guilherme Web de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado

Carla Madeira

Conquistou milhares de leitores com romances marcados pela intensidade emocional e pela complexidade das relações humanas, como “Tudo é rio”, “Véspera” e “A natureza da mordida”.

Ana Maria Gonçalves

É uma das vozes mais importantes da literatura negra brasileira e integrante da Academia Brasileira de Letras, é autora do celebrado romance “Um defeito de cor”, obra fundamental da literatura brasileira contemporânea.

Aline Bei

Reconhecida por uma escrita poética, sensível e inovadora, a autora conquistou leitores e leitoras com obras marcantes como “O peso do pássaro morto” e “Pequena coreografia do adeus”, aproximando literatura, oralidade e experimentação estética em narrativas profundamente humanas.

Bárbara Carine

A autora reúne literatura, educação e pensamento antirracista em uma trajetória que dialoga com temas como ciência, identidade e transformação social. Escritora, professora e influenciadora educacional, ela se tornou uma das vozes mais relevantes do debate sobre educação e racialidade no Brasil.

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