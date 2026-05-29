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Cidade da Bahia cancela a festa de São João deste ano

Anúncio foi feito pelo prefeito através das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:29

São João em cidade baiana é cancelado neste ano
São João em cidade baiana é cancelado neste ano Crédito: Reprodução

A cidade de Uauá, na região nordeste da Bahia, não realizará o São João de 2026. A decisão de cancelar a festa foi anunciada pelo prefeito Marcos Lobo (Avante) na quinta-feira (28). Segundo o gestor, o cancelamento ocorre por conta do aumento dos casos de dengue no município e pela queda de arrecadação. 

"Saímos de uma epidemia de dengue exatamente recentemente. Até o dia 26, estávamos ainda no estado de emergência de saúde. A curva da dengue está sob o controle do nosso município, porém, infelizmente, com o estado de epidemia, ficamos impossibilitados de realizar alguns contratos, de fazer algumas contratações, o que nos levou à suspensão do São João de Uauá", explicou o prefeito. 

Como revelou reportagem do CORREIO, Uauá era uma das seis cidades baianas em situação de epidemia de dengue no início deste mês. A lista também inclui os municípios de Araci, Campo Alegre de Lourdes, Maraú, Remanso e Alagoinhas, esta última com decreto de situação de emergência por causa do avanço das arboviroses. 

Em Uauá, a decisão de cancelar o evento também é resultado da queda da arrecadação municipal, segundo o gestor. "Nossa responsabilidade como povo de Uauá é para manter os serviços básicos do município. Tendo em vista o estado de epidemia de saúde pública e a queda de receita dos municípios que aconteceu de janeiro para cá, nós temos que tomar todos os cuidados para que o município não seja mais prejudicado", acrescentou Marcos Lobo. 

No São João do ano passado, a festa na cidade contou com shows de artistas como João Gomes, Daniel Vieira, Joelma, Neto Brito, entre outras atrações. 

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