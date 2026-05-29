Homem é preso por matar trabalhador dentro de funerária na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:52
Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira (28) suspeito de matar Jerre Adriane Silva Lisboa, 38, em abril deste ano. O crime ocorreu na cidade de Itarantim, no centro sul da Bahia. O homem foi agredido no interior de uma funerária da cidade, onde trabalhava.
A morte foi causada por traumatismo craniano. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após investigação realizada pela Delegacia Territorial (DT/Itarantim), que, diante dos elementos reunidos, representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o mandado expedido pela Comarca Criminal de Itarantim.
O suspeito, acompanhado de advogada, se apresentou na sede da 21ª Coordenadoria de Polícia de Interior, na cidade de Itapetinga, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.