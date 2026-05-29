Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por matar trabalhador dentro de funerária na Bahia

Crime ocorreu em abril deste ano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:52

Jerre Adriane Silva Lisboa, de 38 anos, foi agredido no local de trabalho
Jerre Adriane Silva Lisboa, de 38 anos, foi agredido no local de trabalho Crédito: Reprodução

Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira (28) suspeito de matar Jerre Adriane Silva Lisboa, 38, em abril deste ano. O crime ocorreu na cidade de Itarantim, no centro sul da Bahia. O homem foi agredido no interior de uma funerária da cidade, onde trabalhava.

A morte foi causada por traumatismo craniano. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após investigação realizada pela Delegacia Territorial (DT/Itarantim), que, diante dos elementos reunidos, representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o mandado expedido pela Comarca Criminal de Itarantim. 

O suspeito, acompanhado de advogada, se apresentou na sede da 21ª Coordenadoria de Polícia de Interior, na cidade de Itapetinga, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele segue custodiado à disposição da Justiça. 

Mais recentes

Imagem - Teatro Trapiche Barnabé recebe investimento de R$ 400 mil para obras em Salvador

Teatro Trapiche Barnabé recebe investimento de R$ 400 mil para obras em Salvador
Imagem - Salvador recebe festival esportivo com atividades gratuitas neste final de semana

Salvador recebe festival esportivo com atividades gratuitas neste final de semana
Imagem - Arquidiocese de Salvador inaugura 'Caminho de Antônio', nova rota de peregrinação religiosa na capital baiana

Arquidiocese de Salvador inaugura 'Caminho de Antônio', nova rota de peregrinação religiosa na capital baiana