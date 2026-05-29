VIOLÊNCIA

Homem é preso por matar trabalhador dentro de funerária na Bahia

Crime ocorreu em abril deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:52

Jerre Adriane Silva Lisboa, de 38 anos, foi agredido no local de trabalho Crédito: Reprodução

Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira (28) suspeito de matar Jerre Adriane Silva Lisboa, 38, em abril deste ano. O crime ocorreu na cidade de Itarantim, no centro sul da Bahia. O homem foi agredido no interior de uma funerária da cidade, onde trabalhava.

A morte foi causada por traumatismo craniano. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após investigação realizada pela Delegacia Territorial (DT/Itarantim), que, diante dos elementos reunidos, representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o mandado expedido pela Comarca Criminal de Itarantim.