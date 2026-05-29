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Salvador recebe festival esportivo com atividades gratuitas neste final de semana

Evento será realizado neste domingo (31), na praça de Piatã, entre 7h e 12h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:29

Salvador recebe evento gratuito neste final de semana
Salvador recebe evento gratuito neste final de semana Crédito: Divulgação

Salvador recebe neste domingo (31) uma das nove etapas do Festival Vamos Passear 2026. A arena do Vamos Passear será montada na Praça de Piatã, contando com diferentes atividades abertas e sem inscrição para todas as idades, entre 7h e 12h.

Quem for até o local do evento encontrará quadra poliesportiva, com basquete, futsal e vôlei; quadra de grama, com badminton, tênis e futmesa; quadra de areia, com vôlei, beach tennis e futvôlei; jogos de tabuleiro, com xadrez e quebra-cabeça gigante. No Bem-estar, palco com aulas de dança, yoga e pilates. No Kids & Lazer, skate, patins e bike (com instrutores).

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Haverá, também, Passeio de Bike, Patins e Patinetes, Caminhada e Corrida Kids para quem se inscreveu no evento escolhendo uma das três modalidades. As inscrições estão esgotadas.

No Passeio, com 10 km, a partir das 8 horas, momento de curtir a etapa sobre duas rodas, com a edição deste ano contando com a inclusão, ao lado das bicicletas, dos patins e patinetes. Na Caminhada, com 4 km, às 9 horas, o momento perfeito para reunir a família e exercitar-se sem pressa. E, na Corrida Kids (50m a 400m, de 4 a 14 anos), às 10 horas, diversão e esporte para os pequenos.

Quem fez a inscrição no Passeio, Caminhada ou Corrida Kids pode retirar o seu kit (camiseta oficial, sacochila, viseira - adulto ou boné - kids, bandana pet e medalha de participação) na loja Decathlon – Salvador Shopping, na sexta-feira (29), das 10h às 20h, e no sábado (30), das 10h às 18h.

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